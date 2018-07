Mittelbiberach modernisiert Kindergartenspielplätze

Mittelbiberach - Der Spielplatz des Kindergartens an der Zeppelinstraße in Mittelbiberach wird neugestaltet. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Die Maßnahme kostet rund 154 000 Euro, davon kann die Gemeinde durch Landeszuschüsse rund 48 000 Euro einsparen. Die Arbeiten werden von einer Bad Buchauer Firma ausgeführt. Unterdessen sind die Umgestaltungsmaßnahmen des Spielplatzes an der Reuter Gemeindehalle abgeschlossen. Diese Maßnahme kostete rund 63 000 Euro. Bei beiden Einrichtungen wurden moderne pädagogische Vorgaben berücksichtigt.

„Die Resonanz von Kindergaren Leitung, Kindern und Eltern ist sehr positiv“, sagte Mittelbiberachs Bürgermeister Hans Berg zu der Fertigstellung in Reute. Durch neue Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten stehe nun wieder ein attraktiver Spielplatz für alle Altersgruppen zur Verfügung. Der dortige Spielplatz wurde im Zusammenhang mit dem neuen Baugebiet „Gartenäcker“ in Reute umgestaltet, weil in dem Baugebiet auf einen neuen Spielplatz verzichtet wurde (SZ berichtete). Der Spielplatz an der Zeppelinstraße in Mittelbiberach ist nach Angaben der Ortsverwaltung in einem schlechten Zustand. Deshalb hat der Gemeinderat die Umgestaltung bereits im April dieses Jahres beschlossen und die maximalen Mittel von rund 152 000 Euro bewilligt.

Das Angebot der Bad Buchauer Firma ist rund 27 000 Euro günstiger. Laut Planungsbüro Sigmund aus Grafenberg wird dadurch die bisherige Planung durch den technischen Ausschuss des Gemeinderats, der Kindergartenleitung und er Elternvertretung nicht beeinträchtigt, auch nicht die vorgesehene zusätzliche Spielbrücke mit Kletterelementen.

„Die Firma hat auch in Biberach schon einige Projekte erfolgreich umgesetzt“, sagte Berg. Um die Fördermittel nicht zu gefährden, muss die Maßnahme laut Bürgermeister noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.