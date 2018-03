Mittelbiberach begrüßt Frühling mit Musik

MITTELBIBERACH - Ein gelungenes Frühjahrskonzert haben die Jugendkapelle (Juka) Mittelbiberach und Reute und der Musikverein Mittelbiberach am Samstagabend in der Turn- und Festhalle in Mittelbiberach gegeben. Die beiden Orchester waren gut vorbereitet und boten den rund 200 Zuhörern einen fulminanten und klangvollen Konzertabend. Josef Ege gab sein letztes Konzert als Dirigent der Juka und wurde im Anschluss verabschiedet. Für die Besucher wurde eine aufwendige, in der Höhe abgestufte Tribüne in die Festhalle eingebaut, die ein optimales Konzerterlebnis ermöglichte.

Mit der „Celebration Overture“ begannen die 30 Musiker der Juka ihren Konzertteil. In der Musik des 1998 komponierten Mittelstufenwerkes hat Kees Vlak das zweite Jahrtausend verabschiedet und das dritte willkommen geheißen. Im „Concerto d’Amore“ präsentierten die jugendlichen Musiker die Stilrichtungen Barock, Pop und Jazz in würdevollen und swingenden Passagen.

Solistenklänge verzaubern

Mit traumhaften Klängen verzauberte Solist Ludwig Behringer bei der Ballade „My Dream“ die Besucher. Gekonnt sagten Aileen Grieser und Rebecca Bohms die Musikstücke an. Mit Beifall und einem Geschenk verabschiedeten die Jugendlichen am Ende ihres Konzertteils ihren Dirigenten Josef Ege, der seit einiger Zeit den Musikverein Rottum als Dirigent leitet. Als Zugabe gab es von der mit Freude aufspielenden Juka „The Best Of Both World“. Die Juka wird in Zukunft von Simon Wälzl geleitet.

Mit einem Paukenschlag begann das Blasorchester sein Eröffnungswerk „Rise Of The Firebird“. Mit eindrucksvoller Musik bei spärlicher Hallenbeleuchtung und animierenden Original-Filmaufnahmen präsentierte Dirigent Hermann Seitz und sein Orchester das Konzertwerk „Hindenburg“. Schöner Hörnerklang, gefühlvolle Solis sowie mysteriöse Klänge im Pianissimo ließen die letzte Fahrt des 245 Meter langen Luftschiffs wieder aufleben.

Beim Traditionssolo „Der alte Dessauer“ glänzten die Trompetensolisten Sybille Gerster und Ludwig Behringer mit souveränem Spiel und perfekter Zungentechnik. Auch vor dem Stück „In 80 Tagen um die Welt“ informierte der wortgewandt agierende Ansager Peter Schewe über die Geschichte und Hintergründe dieses Musikstücks. Die musikalischen Fragmente konnten auch die Konzertbesucher zu einer gedanklichen Reise durch die ganze Welt animieren. Nationalhymnen und die Glocken des Big Ben erklangen, ebenso wie orientalische Klänge und das durch das Posaunenregister imitierte Geschrei indischer Elefanten.

Bekannte Melodien im modernen Sound gab es im Medley „John Williams in Concert“ zu hören. Ebenso die größten Hits der Künstlerin Amy Winehouse und der Band Toto bei „A Tribute to Amy Winehouse“ und „Toto In Concert“. Durch Beifall gefordert gab es noch als Zugabe „Die Trommelparade“ und den „Maxglaner Zigeunermarsch.