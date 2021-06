Mittelalterlichen Alltag auf der Meersburg erleben

Meersburg (sz) - Nach der pandemiebedingten langen Zwangspause wird am kommenden Wochenende (19. und 20. Juni) wieder eine sogenannte Burgbelebung auf der Meersburg stattfinden, die erste in diesem Jahr. Die dargestellte Geschichtskultur mit Darbietungen aus der Zeit zwischen dem 11. bis 16. Jahrhunderts ist an beiden Tagen in den authentischen Museumsräumen der Burg während der Öffnungszeiten des Museums von 10 bis 18 Uhr zu sehen.

Die Burgwache, mit schwer gerüsteten Söldnern nicht zu übersehen, empfängt die Besucher laut Pressemitteilung der Burg Meersburg GmbH an der ehemaligen Zugbrücke. Hat man diese passiert und sieht sich im Torbau um, von da ab befindet man sich mitten im Mittelalter, denn die Darsteller zeigen ihr Geschick und handwerkliche Fähigkeit im gesamten Museumsbereich.

Ritter Urhahn bietet mit seiner Fechtschule ein Vorführ- und Mitmachangebot an. Er zeigt Rüstzeug und Waffen eines Ritters des 13. Jahrhundert, Kinder wie Erwachsene dürfen dort Fragen zu den Rittern, ihren Rüstungen und deren Waffen stellen. Im Burggarten wird man mit den Wäscherinnen zu ihren mittelalterlichen Darbietungen und Vorführungen plaudern.

Handwerksvorführungen finden wie meist in der Waffenhalle statt, dort gibt es die Arbeitsbank und Ausstellung des historischen Pfeilmachers, ebenso wird hier das Saarwürken, das Handwerk des historischen Kettenhemdflechtens gezeigt.

Im Palas nähen und sticken Damen, sie haben dazu in ihren Körben eine Auswahl an pflanzengfärbten und handgewebten Stoffen und Wolle auf Vorrat. Eine Frage weiblichen Interesses ist wohl die nach Kosmetik im Mittelalter. Wer interessiert ist, findet zu diesem Thema eine epochenübergreifende Auslage an Utensilien, Anwendungen hierzu sind auch zu bestaunen.

Der Weber Jehan Vanvlaanderen wird an seinem historischen Webstuhl im Renaissance-Zimmer zu finden sein. Gleichfalls zeigt der Bronze- und Silberschmied Marco di Saro historische Repliken. Nebenan stehen der Edelsteinhändler und Münzwechsler, ein weiterer Darsteller zeigt seine Fertigkeit in Kalligraphie.

In der Burgküche kocht man nämlich nach historischen Rezepten. Gezeigt wird die höfische Küche des 15. Jahrhunderts. Passend gibt es für die Besucher eine Ausstellung über damalige Gewürze und Kräuter.

Museumsbesucher besichtigen die 36 Museumsräume der Burg im selbständigen Rundgang. Das Museum ist durch die Beschriftung der Räume selbsterklärend.