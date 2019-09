Mittelalter lockt auf Burg Katzenstein

Zum 13. Mal lädt Burg Katzenstein bei Dischingen vom 3. bis zum 6. Oktober zum Künstlermarkt ein. Händler, Handwerker und Künstler präsentieren dabei ihre Unikate. Zur Unterhaltung für die ganze Familie gibt es zweimal täglich eine Pferdeshow, ein Kindertheater und einen Streichelzoo.

Bereits im Mittelalter war Kunst und Handwerk auf den Burgen allgegenwärtig. Selbst hergestellte Ware oder bunte Stickereien, Lebensmittel aus dem Burggarten und vieles mehr gehörten zum Alltag des Burglebens. Gaukler und Jongleure unterhielten die Menschen bei besonderen Anlässen. So soll es auch auf der herbstlich geschmückten Stauferburg Katzenstein sein, jedoch modern und alt gemischt, kreativ und bodenständig. Anspruchsvolle und besondere Kunstwerke aus Keramik, Ton, Porzellan, Holz, Metall, Filz, Schmuck, Eisen und Glas werden von über 50 Ausstellern, Kunstschaffenden und Hobbykünstlern vorgeführt und präsentiert. Vorführungen und Mitmachaktionen beim Glasbläser, der Rosenkavalier mit seinen Wachsrosen, Schmuck und Geschmeide in allen Farben und Formen, Seifen mit wohlriechenden Düften, Glasmaler, Filzhüte, Jacken und Schuhe, sogar Lampen aus Filz für die langen Wintermonate – all das macht das Flair des Marktes aus. Für den süßen Gaumen sind die Zuckerbäcker und die Burgkonditorei zuständig, sie bieten unter anderem Produkte aus Marzipan, Marmelade, Liköre, süße Pfannkuchen, Nüsse und Eis feil.

Zur Unterhaltung gibt es „Das Geschichtenspektakel von Burg Katzenstein“, ein Pferdemitmachtheater des Show-Teams Grundler aus dem Reitstall Petra aus Nördlingen und mit dem Theater Löwenherz mit Hendrik Becker. Vorführungen sind täglich um 13 und um 16 Uhr, gespielt wird jedes Mal eine andere Geschichte.

Die gesamte Burganlage steht an diesen Tagen den Besuchern zur Verfügung, sei es zum Bummeln durch den Markt oder zur Erkundung der Staufergeschichte mit ihrem 1000 Jahre alten Bergfried.