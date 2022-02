Mitmachkampagne „Blühender Landkreis Ravensburg“ startet in die neue Saison

Bereits seit drei Jahren läuft die Mitmachkampagne „Blühender Landkreis Ravensburg“ vom Landratsamt Ravensburg für Bürgerinnen und Bürger der Region. Im Rahmen der Kampagne kann kostenfrei Saatgut über die Kampagnen-Website www.bluehender-landkreis.org bestellt werden. Ein Newsletter begleitet darüber hinaus die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Schritt für Schritt von Bodenvorbereitung bis zur Pflege, um den größtmöglichen Blüherfolg zu garantieren.

In diesem Jahr haben sich die Organisatoren etwas Zusätzliches ausgedacht. Alte und regionale Gemüsesorten ergänzen das Saatgutangebot 2022. „Auch ein Gemüsebeet kann eine hohe Artenvielfalt aufweisen, deshalb ist es wichtig auch alten und regionalen Sorten einen Platz im heimischen Gemüsebeet zu gewähren, um den Arterhalt dieser alten Sorten bei uns im Landkreis zu garantieren“, so Moritz Ott Biodiversitätsmanager des Landkreises Ravensburg. „Darüber hinaus sind viele der alten Sorten an unser Klima angepasst und ausgesprochen robust. Zusammen mit den Newslettern, die Sie von Aussaat bis Blüte begleiten, steht einer reichen Ernte nichts mehr im Wege“, sagt Ott weiter. Die Gemüsepflanzen bieten darüber hinaus die Möglichkeit nach Abblühen das eigenes Saatgut für das nächste Jahr zu beziehen – eine Besonderheit der alten, samenfesten Gemüsesorten.

Die Blühmischung, bestehend aus heimischen Arten ist auch wieder bestellbar. Darüber hinaus gibt Veranstaltungen - online und wenn möglich in Präsenz. Los geht es am 16. März, live aus dem Bauernhausmuseum in Wolfegg. Das Saatgut kann ab sofort durch die Unterstützung der Kreissparkasse Ravensburg kostenlos unter www.bluehender-landkreis.org bezogen werden.