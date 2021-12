Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Aktion „Mitmachen Ehrensache – Jobben für einen guten Zweck“ hat sich die Klasse 7c der Realschule Ravensburg für Menschen in Not engagiert. Die Klasse hat einen ganzen Vormittag lang Weihnachtskarten gebastelt. Die hergestellten Karten wurden dann an die Schüler*innen und Lehrer*innen der Realschule Ravensburg verkauft.

Der Erlös der Verkaufsaktion in Höhe von 120 Euro geht als Spende an die Hilfsorganisation UNICEF. UNICEF wiederum spendet das Geld an Kinder in Afghanistan, die im Winter besonders unter Flucht, Armut und Hunger leiden. Die „Nothilfe Afghanistan“ von UNICEF setzt sich zum Beispiel für Nahrung, warme Decken und Impfstoffe für die Kinder ein.

Herzlichen Dank an die fleißigen Bastler*innen und Verkäufer*innen der Klasse 7c! Ihr habt mit eurem Engagement vielen Kindern in Afghanistan geholfen!