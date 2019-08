Mitleben, Mitbeten und Mitarbeiten

Anne Sigmund fliegt im September nach Bolivien und wird in der Stadt Cochabamba ein Jahr lang im Kinder- und Jugendtreff „Hilando Sueños“ das dortige Team in seiner Arbeit unterstützen. Sie wird sich als Missionarin auf Zeit ihren Traum, Südamerika zu entdecken, erfüllen. Sie habe sich bewusst für eine kirchliche Struktur entschieden: zum einen weil sie besser auf den Einsatz vorbereitet werde, zum anderen weil sie dort in einem Projekt mitarbeiten könne, in einer Gastfamilie mitleben und in der Kirchengemeinde mitbeten. „Der Glaube ist mir immer wichtig gewesen“, erklärt die ehemalige Oberministrantin aus Hundersingen. Es gehe ihr nicht um ein Engagement in der Entwicklungshilfe, sondern um Begegnungen auf Augenhöhe, betont Sigmund.

Anne Sigmund hat ihr Abitur gemacht und sich entschieden, nicht sofort ein Studium aufzunehmen. Sie wollte sich Zeit zum Nachdenken geben, Sprachen lernen und Erfahrungen sammeln. So ging sie zunächst nach Frankreich und machte in einer sozialen Einrichtung ein Jahr Freiwilligendienst. Im YMCA-Centre Le Rocheton, in der Nähe von Paris, hat sie geflüchtete Kinder bei den Hausaufgaben unterstützt, für sie Ferienaktivitäten gestaltet und den Erwachsenen Französisch-Unterricht gegeben. Parallel hat sie im Rocheton an einem Umweltprojekt mitgemacht und einen Gemüsegarten angelegt, Bienenstöcke installiert. Diese Zeit in Le Rocheton hat ihr viel bedeutet, doch da gab es noch einen Traum, der unerfüllt geblieben ist: Spanisch lernen, Lateinamerika entdecken. Diesen Traum setzt sie nun um.

Doch nicht als Touristin oder Sprachschülerin, sondern eingebunden in ein Team und mit einem sozialen Engagement: Sie geht im Rahmen des kirchlichen Freiwilligendienstes „MaZ – Missionar auf Zeit“. Dieser Dienst ermöglicht es jungen Leuten, ein Jahr in Ländern in einer Gastfamilie oder im Kloster mitzuleben, mitzubeten und mitzuarbeiten. Das MaZ-Team gehört dem Orden der Spiritaner an, die in Zusammenarbeit mit den Spiritanerinnen, den Missionsschwestern vom kostbaren Blut und der Mariannhiller Missionare die Missionare auf Zeit entsenden. Es sind Missionare, die von Europa aus Ordensleute in die Missionen entsenden. „Sie sind in Deutschland nicht so bekannt, weil sie ja im Ausland wirken. In Deutschland verbringen vor allem pensionierte Missionare ihren Lebensabend“, erklärt Anne Sigmund.

Die Vorbereitung auf den Einsatz in Bolivien war intensiv. Anne Sigmund hat mehrere Kurse absolviert. Schon im März hat sie an einem „Eine-Welt-Kurs“ teilgenommen, in dem viel über globale Nord-Süd-Zusammenhänge gesprochen wurde und ehemalige MaZ von ihren Erfahrungen berichtet haben. Über Ostern ging die Vorbereitung mit dem „So bin Ich-Kurs“ weiter, hier wurde vor allem über die persönliche Motivation und die Fähigkeiten, die die MaZ für den Freiwilligendienst mitbringen, reflektiert. Im Mai ging es in einem Kurs vor allem um das Land Bolivien. Neulich war sie in Köln und hat im Kloster Knechtsteden den letzten Kurs absolviert. „Da wurden viele Themen behandelt. Rassismus, Sexismus, wie man sich vor Ort im Einsatz verhält, wie man über die sozialen Medien darüber kommuniziert“, berichtet sie. Parallel lernt sie gerade Spanisch. Vor Ort wird sie weiter einen Sprachkurs besuchen. Anne Sigmund ist froh, dass sie sich auf diesem Weg ihren Traum erfüllen kann. „Ich könnte jetzt noch nicht konzentriert studieren. Ich würde immer an Südamerika denken“, sagt sie.

Die Kosten, die durch den Freiwilligendienst entstehen, zu finanzieren ist ein Gesamtkonstrukt, das aus mehreren Geldgebern besteht. Das Bundesministerium für wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Entwicklung bezahlt den Großteil davon und unterstützt die MaZ über das „Weltwärts“-Freiwilligenprojekt unter anderem durch eine Taschengeldpauschale. Die anderen Kosten für Flug, Impfungen, Visum, Fahrkosten zu den Vorbereitungsseminaren besorgen die jungen Leute selber über Spenden, die sie aus ihrem sozialen Umfeld mobilisieren können. Die Spenden gehen an die Spiritaner-Stiftung, die die Kosten vorfinanziert. „Ich muss die Spenden auch nicht vor dem Abflug zusammenbringen, sondern im Laufe des Jahres von Bolivien aus“, erklärt Anne Sigmund. Von dort aus wird sie über Mail Rundbriefe schicken, von den Menschen und von ihrer Arbeit berichten. Derzeit baut sie sich den Solidaritätskreis auf, der sie ideell und finanziell unterstützen kann.