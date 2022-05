Mitgliederversammlung des DRK Aalen: Der größte Einsatz seit der Gründung

Aalen-Hofen (an) - Kürzlich konnten die ehrenamtlichen DRK-Mitglieder aus Aalen nach zwei Jahren wieder eine Mitgliederversammlung in Präsens durchführen. Zwei Jahre in denen die Herausforderungen fast unermesslich waren. Die Pandemie mit Testterminen und Impfzentren haben die Ehrenamtlichen fast täglich gefordert. Tausende von Stunden waren die unzähligen Helferinnen und Helfer im Einsatz. Die größten Impftermine in Aalen wurden in der Stadthalle oder auch im Rathaus organisiert. Online-Termin-Buchungssysteme wurden eingerichtet und die Kontaktnachverfolgung in der Ulrich-Pfeifle-Halle unterstützt. Der größte Einsatz seit der Gründung im Jahr 1911, so der Bereitschaftsleiter Klaus-Dieter Sterzik. Froh und dankbar war auch der Ortsvereinsvorsitzender Matthias Wagner, ob der nachhaltigen Unterstützung durch andere DRK-Gruppen. Der besondere Dank galt den Ortsvereinen Essingen, Unterkochen und Hüttlingen, der Bergwacht Aalen der Werksbereitschaft Zeiss aus Oberkochen und Helfern vom Technischen Hilfswerk Aalen. Alle waren motiviert und haben uneingeschränkt geholfen. Aber nicht nur die Pandemie bestimmte den Alltag, Hochwasser-Einsätze im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen gehörten ebenso dazu. Blutspendetermine in der Stadthalle und Verpflegungseinsätze wie das Südtiroler Weinfest im Jahr 2021 wurden ebenfalls organisiert. Fortbildungen im Onlineformat wurden vom stellvertretenden Bereitschaftsleiter Deniz Saglam und seinem Team mit Hilfe von Zoom umgesetzt. Dank und Anerkennung für die außergewöhnlichen Leistungen der letzten zwei Jahre überbrachte der zweite Vorsitzende Helmut Bezler vom DRK-Kreisverband Aalen e.V. Bei den Neuwahlen konnten vakante Positionen neu besetzt werden. Als zweite Vorsitzende wurde Jessica Kunz gewählt. Neu im Amt als Bereitschaftsleiterin ist Stefanie Scheuermann. Eine besondere Überraschung hatte der Vorsitzende des DRK-Fördervereins für den DRK-Ortsverein Aalen e.V. Joachim Pötig im Gepäck. Mit 20 000 Euro wurde die Anschaffung von zwei Logistikf ahrzeugen unterstützt.

Für langjährige Tätigkeit im DRK-Ortsverein Aalen wurden geehrt: 5 Jahre: Nadine Halb, Hanna Sterzik, 10 Jahre: Jennifer Bader, Reinhold Schäffer, 20 Jahre: Tamara Schappacher, 25 Jahre: Markus Schmid, 30 Jahre: Andreas Kunz, 40 Jahre: Georg Grundler, 45 Jahre: Alfred Garhofer, 50 Jahre: Martin Ruf, 65 Jahre: Hans Pörner.