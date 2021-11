Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Oktober 2021 wurde die Mitgliederversammlung des DAV Isny in der Mensa der Verbundschule nachgeholt. Der ursprüngliche Termin vom 23. April dieses Jahres konnte auf Grund der Pandemie nicht eingehalten werden. Mit Rücksicht auf die besondere Lage wurde auch auf eine besondere Veranstaltung zum 70. Jubiläum der Sektion Isny verzichtet.

Zum Jahresbericht 2020 konnte die 1. Vorsitzende Irene Schauer trotzdem eine positive Bilanz ziehen. Ein Wachstum der Mitglieder stellte Bärbel Scholze von der Mitgliederverwaltung fest. Die neuesten Zahlen von 1718 Mitgliedern zeigen einen Zuwachs von 121 Mitgliedern seit Jahresbeginn. Das mit großem Engagement erstellte Jahresprogramm für 2021 konnte aber erst ab Juli gestartet werden und es gab für die DAV-Mitglieder für jeden Anspruch Sommertouren z. B. Klettersteige im nahen Allgäu, Bergtouren im Allgäu aber auch eine Bergtourenwoche in Slowenien und Hochtouren in der Schweiz. Kurt Smuda berichtete über den ausgeglichenen Haushalt und wurde auch von den Kassenprüfern für seine korrekte und verantwortungsvolle Arbeit gelobt. Dank der Jugendförderung durch die Stadt Isny konnte ein Hüttenaufenthalt im Glaurus zur großen Freude der Jugend durchgeführt werden. Die Familiengruppe war wieder mit Ausflügen, Übernachtung im Zeltlager und Klettern sehr aktiv. Die MTB-Gruppe verzeichnete ein starkes Wachstum. Das beliebte Kidsklettern in der Rainsporthalle ist wieder gestartet und die Montagskletterer können sich an der Kletteranlage austoben. Ein weiteres Thema für den DAV ist der Klimaschutz. In Friedrichshafen wurde vom DAV Hauptverein die Klimaneutralität bis 2030 beschlossen. Die Sektion Isny erstellt ab 2022 eine CO2 Bilanz.

Richard Hirner ist als 13. Mitglied der Sektion seit Anfang 1951 der Sektion treu geblieben. Dies verdient besonderen Dank für die Treue. Seine Gattin Rita Hirner ist seit 60 Jahren Mitglied der Sektion. Der Dank der Sektion Isny gilt auch allen Mitgliedern, die trotz Corona weiterhin an der Mitgliedschaft fest halten.

Das Jahresprogramm für das Tourenjahr 2022 wird zur Zeit erstellt und umfasst abwechslungsreiche Touren und Ausfahrten für alle Abteilungen und Leistungsgruppen des DAV Isny. Irene Schauer bedankte sich besonders bei allen Vorstands- und Beiratsmitgliedern sowie den Tourenführern für ihre ehrenamtliche Arbeit. Von diesem Engagement lebt der DAV Isny.