Mitgliederversammlung der Kreisjägervereinigung Tuttlingen

Am Freitag, den 19. November 2021 fand die Jahreshauptversammlung der Kreisjägervereinigung Tuttlingen e. V. unter strengen Corona-Vorsichtsmaßnahmen in der Festhalle in Fridingen statt. Landrat Bär und Bürgermeister Waizenegger lobten im Grußwort das große Engagement der Jägerschaft.

Nach der Totenehrung berichtete Dr. Westheide (Kreisjägermeister) über die Highlights der vergangenen zwei Jahre. So unter anderem über die aktuelle Situation beim Luchs und Wolf. Es gibt Bestrebung der Landesregierung für ein Wiederansiedlungsprojekt von Luchsen. Die afrikanische Schweinepest mit zwischenzeitlich 2800 Fällen in Brandenburg und Sachsen, ebenso wie die Geflügelpest, die schon im Nachbarlandkreis angekommen ist. Das Wildtierportal eröffnet neue Möglichkeiten der Kommunikation zwischen Jägerschaft, Behörden und Wildforschungsstellen. Auch im Landkreis sind Drohnenteams zur Kitzrettung sehr erfolgreich unterwegs.

Hans-Peter Stehle (stellv. Kreisjägermeister) trug die Berichte der Obleute vor: Beim Hegeringvergleichsschießen 2019 konnte der Hegering Tuttlingen den Sieg erringen. In Wurmlingen und Kolbingen wurden anlässlich des Ferienprogramms den sehr interessierten Kindern der Umgang mit der Natur, den heimischen Wildtieren und Vogelarten nahegebracht. Die Bruchweihe auf dem Dreifaltigkeitsberg wurde durch die Jagdhornbläser der KJV umrahmt. Durch die Sammlung und Spenden konnten 2000 Euro an die Nachsorgeklinik Tannheim überreicht werden. Trotz Corona konnten alle Welpen- und Brauchbarkeitskurse, HZP und VGP erfolgreich durch Manfred Gruhler und seinem Team durchgeführt werden.

Schatzmeisterin Karin Veihelmann berichtete über positive Salden in beiden Geschäftsjahren. Manfred Stellmacher bescheinigte für die Kassenprüfer der Schatzmeisterin eine tadellose Kassenführung. Die Entlastung der Schatzmeisterin und des Vorstands wurde einstimmig erteilt.

Im Anschluss erfolgte die Vorstellung der Wahlergebnisse in den einzelnen Hegeringen. Die nachfolgende Wahl zum Vorstand ergab einstimmig: Kreisjägermeister: Dr. Harald Westheide; Stellv. Kreisjägermeister: Hans-Peter Stehle und Steffen Honer; Schatzmeisterin: Karin Veihelmann; Schriftführer: Otmar Zwick

Der KJV Tuttlingen bedankt sich bei Dieter Schmid für sein langjähriges Engagement als Schriftführer, Pressewart.

Es folgten die Ehrungen der Jubilare aus 2020 und 2021 und Jagdhornbläser.