Mitgliederversammlung der Frauenunion Alb-Donau/Ulm

Die Frauen Union Alb-Donau/Ulm der CDU wählte am 1. April bei ihrer Mitgliederversammlung im Hirsch in Erbach/Dellmensingen eine neue Führungsspitze. Christina Sauter-Knapp aus Ehingen wurde als Vorsitzende der Frauen Union Alb-Donau/Ulm mit einem hervorragenden Ergebnis von 100% der Stimmen wiedergewählt.

Die Gäste und Mitglieder des Tagungspräsidiums, darunter Manuel Hagel (MdL) und Isolde Weggen (Frauenunions Kreisvorsitzende Biberach), wandten sich mit Grußworten an die anwesenden Damen. Christina Sauter-Knapp bedankte sich mit Blumen bei den scheidenden Mitgliedern und schwor die neue Führungsspitze auf eine Politik des Aufbruchs ein. „Wer bewahren will, muss Mut zur Veränderung haben. Ich will bewahren, was wertvoll ist und gestalten, was verändert werden sollte!“

Mutig, stark und modern will die Vereinigung die Kreispolitik in der nächsten Legislatur prägen. Mit einem hervorragenden, frischen, neuen Team aus Frauen in allen Alters-, Berufs-, und Lebenssituationen.

Die Wahlergebnisse: Kreisvorsitzende: Christina Sauter-Knapp, Stellvertreterinnen: Kerstin Specht und Sonja Stephan, Schriftführerin: Sonja Stephan, Beisitzerinnen: Sonja Bayer, Brigitte Doster, Emma Haimerl, Theresa Koßbiehl, Brigitte Röder, Sarah Roggenkamp, Nil Scheppach und Sophie Seiler. Auch die Delegierten für die Bezirks-, und Landestage wurden neu gewählt.

Der Kreisverband der Frauenunion Alb-Donau/Ulm umfasst zum Wahlabend 379 Mitglieder.