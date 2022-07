Miteinander ins Gespräch kommen auf dem Ailinger Schwätzbänkle

Friedrichshafen (sz) - Pandemie und Lockdowns haben den Menschen zugesetzt. Gerade Seniorinnen und Senioren sind dadurch vielfach sozial isoliert gewesen. Um wieder unkompliziert miteinander ins Gespräch zu kommen, gibt es in Ailingen auf dem Platz direkt beim Kreisel gegenüber des Rathauses neuerdings ein Schwätzbänkle, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Initiiert hat es – wie auf dem Kirchplatz vor dem Friedrichshafener Rathaus – der Seniorenbeirat.

„Ich freue mich, dass wir jetzt auch in Ailingen ein Schwätzbänkle haben. Das Bänkle lädt zum Gespräch ein und ich hoffe, dass viele Menschen es nutzen“, so Ailingens Ortsvorsteher Georg Schellinger. „Es soll vor allem ein niederschwelliges Gesprächsangebot sein. Wer hier sitzt, möchte zuhören und auch erzählen“, so Günter Marotzke für den Seniorenbeirat. Hinzu komme, so Marotzke, dass oft Anlässe und Gelegenheiten fehlen, sich länger auszutauschen. Das soll das Schwätzbänkle ändern.

Alle Informationen zum Seniorenbeirat gibt es auch im Internet unter www.seniorenbeirat.friedrichshafen.de.

