Mitarbeiter verscheucht Räuber mit Besen

Aalen (an) - Ein Unbekannter wollte am Freitagabend ein Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße überfallen. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Der Mann betrat das Geschäft in der Bahnhofstraße gegen 19.30 Uhr. Unter Vorhalt einer unechten Pistole verlangte er Bargeld. Der 36 Jahre alte Mitarbeiter erkannte die Waffe als unecht und trieb den Täter mit einem Besen ohne Beute in die Flucht. Der Geschädigte blieb unverletzt. Der Täter wird auf etwa 18 Jahre geschätzt, war circa 1,60 Meter groß und schmächtig. Er war schwarz gekleidet, trug eine Kapuze sowie ein Tuch im Gesicht.