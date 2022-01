Mitarbeitende in der Pflege erfragen vermehrt Arbeitszeugnisse

Noch einmal drückt die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn ihre Sorge gegenüber der berufsbezogenen Impfpflicht für die Pflege-, Gesundheits- und die Sozialbranche aus. Es drohten Schließungen von einzelnen Bereichen. Wir haben berichtet. Derzeit erfragten Mitarbeitende vermehrt Zeugnisse.

Die aktuellen Corona-Entwicklungen beobachten die Stiftungsverantwortlichen mit großer Sorge. Die durch die Omikronvariante exponentiell steigenden Infektionszahlen seien bedrohlich. Die Stiftung St. Franziskus unterstütze daher die getroffenen Maßnahmen, wie etwa eine erweiterte Testpflicht in Einrichtungen der Pflege, die 3G- oder 2Gplus-Regel und mehr. „Impfen und Testen sind unseres Erachtens die wirksamsten Mittel zur Überwindung der Coronapandemie,“ so die Vorstände der Stiftung St. Franziskus Dr. Thorsten Hinz und Stefan Guhl.

Die jetzt vorgeschriebene Impfpflicht kritisieren sie jedoch. In der Stiftung St. Franziskus seien derzeit von rund 2400 Mitarbeitern rund 300 nicht geimpft. Die Gründe, sich nicht impfen zu lassen, seien sehr vielfältig. Die Vorstände wollen auf die schweren Versorgungsengpässe hinzuweisen, die drohen, wenn allein fünf Prozent der Mitarbeitenden der Stiftung mit einem Betretungs- und Beschäftigungsverbot belegt würden: „Es gäbe Bereiche in der Alten- und Behindertenhilfe, die wir aufgrund der fehlenden Fach- und Arbeitskräfte kaum noch aufrecht erhalten könnten. Unter Umständen müssen dann auch Pflegebedürftige oder Klienten mit Behinderung verlegt oder anderweitig versorgt werden als bisher. Das wäre für alle Beteiligten sehr bedrückend und belastend,“ so Andrea Weidemann und Nicole Bauknecht, Aufgabenfeldleiterinnen der Behindertenhilfe. Auf großes Unverständnis trifft das Gesetz der rein berufsbezogenen Impfpflicht ebenso bei den Mitarbeitervertretungen der Stiftung.

Der Stiftung St. Franziskus ist es wichtig, dass die Politik für alle Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg eine einheitliche Umsetzung festlegt, die auch die zuständigen Gesundheitsämter nicht überfordert.

Bevor Betretungs- oder Beschäftigungsverbote ausgesprochen werden müssen, sollte es die verbindliche Prüfung des Einsatzes von deutlich milderen Mitteln geben, wie beispielsweise eine Verknüpfung der Impfpflicht an der Infektionslage und der Intensivbettenauslastung in der jeweiligen Situation vor Ort.