Mit Wolf und Bär auf Tuchfühlung gehen

Getreu dem Motto „Nimm dir die Ferien, es sind schließlich deine“ beginnt am Donnerstag, 4. August, das Sommerferienprogramm im baden-württembergischem Tierschutzprojekt der Stiftung für Bären, dem Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald. Das teilen die Veranstalter in einer Ankündigung mit.

Am ersten Termin, Donnerstag, 4. August, dreht sich alles um das Thema Wolf. In der Folgewoche wird am Donnerstag, 11. August, das Leben um und im Element Wasser ganz genau unter die Lupe genommen, gefolgt von einem Indianertag am Donnerstag, 18. August. Hierbei geht es darum herauszufinden, was die amerikanischen Ureinwohner von Bären und Wölfen lernen. Nach einer spannenden Luchsolympiade am Donnerstag, 25. August, endet das Sommerferienprogramm am 1. September, mit einer spannenden Spurensuche als Waldforscher.

Insgesamt fünf Termine bietet das Team des Wildtierrefugiums für die schulfreie Zeit an. Das Programm ist geeignet für Kinder ab acht Jahren, dauert jeweils von 10 bis 12 Uhr und kostet 15 Euro pro Tag, der Eintritt ist im Preis inklusive. Eine Anmeldung ist erforderlich, entweder per E-Mail an schwarzwald@baer.de oder Telefon 07839/910380.

Und was machen die Eltern in der Zeit? Obwohl die Möglichkeit besteht, die Kinder abzugeben und nach dem Programm wieder abzuholen, empfiehlt es sich, in der Zeit den Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald auf eigene Faust zu erkunden.