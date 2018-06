Mit Walzer zum Gate am Flughafen Kairo

Kairo (dpa) - Flugnummer, Reiseziel und Gate-Nummer: Mehr hören Passagiere am Flughafen normalerweise nicht, wenn sie zum Einsteigen ins Flugzeug gebeten werden. Am Internationalen Airport in Kairo dagegen wird auch die passende Musik zum Reiseziel gespielt.

Für London ertönen zum Beispiel die Beatles, wer nach Wien fliegt, wird mit einem Wiener Walzer zum Gate gebeten. Den Abflug nach Paris besingt Chansonsängerin Edith Piaf und die Reise nach Frankfurt am Main beginnt mit Johann Sebastian Bach - auch wenn der nicht aus Frankfurt stammte, Deutscher war er immerhin. (Internet: Flughafen Kairo http://dpaq.de/vLLA5)