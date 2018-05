Mit Volldampf ins Jubiläumsjahr

Mit einem beeindruckenden Jahresprogramm, das mit viel ehrenamtlichem Engagement verbunden ist, macht die Kolpingsfamilie Abtsgmünd auch 2018 auf sich aufmerksam. 2019 werden 70 Jahre Kolpingsfamilie Abtsgmünd gefeiert.

Vorsitzender Wolfgang Haas begrüßte zahlreiche Mitglieder zur Hauptversammlung im Josefshaus. „Verantwortlich leben, solidarisch handeln “ sei das Jahresmotto 2017 im vergangenen Jahr gewesen und in diesem Sinne habe man sich engagiert. Für 2018 stehe das Motto „ In der Gegenwart die Zukunft im Blick“, betonte er.

Nach dem ausführlichen Tätigkeitsbericht von Schriftführer Peter Remmler legte Kassierer Wolfgang Starz in seinen umfangreichen Kassenberichten die finanzielle Situation der Kolpingsfamilie und der Peruhilfe dar. Dabei zeigte er auf, dass die Hilfen und Spenden der Kolpingsfamilie nahezu zu einhundert Prozent direkt in Peru ankommen würden. Über 26 000 Euro seien 2017 nach Peru überwiesen worden.

Der verantwortliche Projektleiter für die Peruhilfe, Peter Remmler, informierte über die Aktivitäten der einzelnen, von der Kolpingsfamilie unterstützten medizinischen und sozialen Projekte wie zum Beispiel der Policlinico „Espiritu Santo“. 750 000 Patienten seien im vergangenen Jahr in Arequipa behandelt worden, betonte Remler. Es sei immer wieder beeindruckend, was hier Pater Josef Schmidpeter mit jahrzehntelanger Unterstützung durch die Peruhilfe der Abtsgmünder Kolpingsfamilie in den vergangenen 35 Jahren geschaffen habe, wenn man die täglich bis zu 2600 medizinische Hilfe suchenden Patienten sehe, sagte er. Bedauerlich sei, dass es weiterhin viel Korruption gebe. Deswegen habe es beim Neubau eines Projektes ein ganzes Jahr an Verzögerung gegeben, weil man nicht bereit gewesen sei, Schmiergelder zu zahlen.

Über die Patenkinder der Kolpingsfamilie informierte der zweite Vorsitzende, Gotthard Bieg. Derzeit betreue die Abtsgmünder Kolpingsfamilie 36 Patenkinder in Peru, betonte er. Vorsitzender Wolfgang Haas stellte das Jahresmotto „Verantwortlich leben, solidarisch handeln“ in den Mittelpunkt seines Berichtes. Mit zwei Neuaufnahmen habe man die Mitgliederzahl weiter erhöhen können, sagte er. Im weiteren Fokus müsse die Familienarbeit liegen. Als Ziel habe er eine neue Familiengruppe im Blickfeld sowie die Zahl von 140 Mitgliedern zum 70. Jubiläumsjahr im Jahre 2019. Gotthard Bieg ließ die Veranstaltungen Revue passieren. In diesem Jahr seien über 40 Veranstaltungen geplant, die laut Haas auch über die Mitgliedschaft hinaus für alle Interessierte offen seien. Ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr werde ein Vortrag von Benediktinerpater Anselm Grün in der Kochertalmetropole sein, so Bieg.