Mit Videoclips bei Jugendlichen gegen den Trend der Wegwerf-Mode werben

Beim Upcycling-Projekt „Buntgut“ der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau in Tuttlingen geht man beim Thema Fluchtursachen bekämpfen neue Wege. Denn unter dem Projektnamen „Sinnflut“ will die Caritas vor allem Jugendliche mit Videoclips zum Thema „Fast fashion“ zum bewussteren Umgang mit Billig-Mode sensibilisieren – und dass man mit dem Kauf nachhaltig produzierter Kleidung Fluchtursachen bekämpfen kann.

Aber beginnen wir mit dem Anfang: Das Caritas-Projekt „Buntgut“, 2015 gegründet, mit heutigem Sitz in der Tuttlinger Jägerhofstraße, ist eine Nähwerkstatt mit angeschlossenem Vertrieb, die Flüchtlingen im Rahmen der Aktion „Sprache und Nähen“ die Möglichkeit bietet, erstens einer sinnstiftenden und kreativen Beschäftigung nachzugehen und gleichzeitig im alltäglichen Umgang die deutsche Sprache besser kennenzulernen. Bei „Buntgut“ entstehen aus alten Textilien neben neuer, alternativer Mode auch gänzlich andere Gegenstände, die für den täglichen Gebrauch gedacht sind.

Mit dem neuen Sub-Projekt „Sinnflut“, das aus „Fair statt Flucht“ entstanden ist, will die Caritas nun einen Schritt weitergehen, als nur alter Kleidung einen neuen Zweck zu geben. Mit drei eigens für das Projekt entworfenen Videoclips sollen vornehmlich Jugendliche auf das Thema und die Problematik von „Fast fashion“ – Wegwerfmode – aufmerksam gemacht und sensibilisiert werden. Rund 750 000 Tonnen Alttextilien werden jährlich in der Bundesrepublik weggeworfen. Einwegmode, Billig-T-Shirts – kurz „Fast fashion“. Hergestellt für Hungerlöhne unter menschenunwürdigen Bedingungen für den schnellen und billigen Konsum in der Wohlstandswelt des Westens.

Drei Videoclips für den Widerstand gegen „Fast fashion“

„Da wir wegen der Corona-Pandemie mit Vorträgen nicht mehr in die Schulen gehen konnten, sind wir auf die Idee mit den Videotools gekommen“, sagt Ulrike Irion vom Leitungsteam der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau. Das digitale Angebot „Sinnflut“ mit drei Clips hat die Agentur Schwarzwald-Anker in Zusammenarbeit mit „Buntgut“-Mitarbeiterin Sabrina Haberkorn erstellt.

Zu Anfang steht Sabrina Haberkorn in den Videoclips vor der Kamera und führt ins Thema „Fast fashion“ ein. Dann sieht man Jugendliche beim Diskutieren über Mode und weggeworfene Klamotten. Zum Schluss weist Haberkorn im „Buntgut“-Laden auf die Möglichkeiten hin, was mit ausgedienter Kleidung so alles angestellt werden kann.

Ganz von vorn mussten die Video-Macher nicht mehr beginnen, da die meisten Jugendlichen allein durch die „Fridays for future“-Bewegung bereits informiert und aufgeklärt seien, was Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit betrifft, sagt Haberkorn. Die Videos verfolgen jeweils das Ziel, bei den Jugendlichen Anreize zum Nachdenken zu setzen, um schließlich zum Umdenken beim Thema Mode zu sorgen. Sabrina Haberkorn erläutert die Maxime des Video-Projekts mit einer Frage: „Wie kann ich mein Verhalten ändern, dass es morgen Flüchtlingskindern besser geht?“ Auf den erhobenen Zeigefinger wird bei den Botschaften in den Videos verzichtet. „Die Clips sind keine Erklärvideos“, betont Arne Kocher von der Agentur Schwarzwald-Anker. „Vielmehr wollen wir die Jugendlichen auf den Gedanken bringen, was sie mit ihren alten Klamotten noch alles machen können. Wir wollen die Jugendlichen antriggern, nicht belehren. Sie sollen von selbst hinterfragen, was für Mode sie kaufen und dann in die Tonne werfen“, erklärt Haberkorn.

Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger

Dabei geht es dem Projekt-Team nicht um Verbote, sich neue Mode zu kaufen, sondern darum aufmerksam zu machen, dass alte Kleidung ein zweites Leben erfahren kann – nicht nur bei „Buntgut“, sondern bei verschiedenen Second-hand-Läden, -Börsen oder -Projekten. Und das online und um die Ecke. Selbst Smartphone-Apps für Second-hand-Mode gibt es bereits.

Die „Sinnflut“-Videos stehen auf dem Youtube-Kanal der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau zur Verfügung. Und Sabrina Haberkorn kann im Grunde sofort beginnen, die „Sinnflut“ in die Schulklassen zu tragen. Erste Anfragen gibt es bereits von einigen Schulen und dem evangelischen Jugendwerk.