Mit Video: Biberacher will beim ADAC Supercross ins Finale

Motocross-Fans sind am Wochenende in der Schleyerhalle voll auf ihre Kosten gekommen. Das ADAC Supercross Event hat wieder in Stuttgart stattgefunden. Auf 3800 Tonnen Erde traten die Fahrer in verschiedenen Klassen gegeneinander an. Mit dabei war auch der Deutsche Junioren-Vizemeister von 2021. Paul „Pablo“ Bloy hat uns am Freitag mitgenommen in die ausverkaufte Schleyerhalle, die den Biberacher zum ersten Mal in der Klasse SX2 gesehen hat.

Bloy mit der 252 startete in Stuttgart zum ersten Mal in dieser Klasse – Beginn der Quali steht er aber erstmal in der Bande. Der 19-Jährige fährt der Spitze also hinterher – macht bis zum Ende des Rennens noch einen großen Satz nach vorne. Platz sechs reicht jedoch nicht für den eigentlich gewünschten Sprung ins Finale.

Pablos letzte Chance auf das Finale am Freitag ist der Hoffnungslauf. Da startet er besser, hat jedoch schnell zu viel Kontakt zum Boden. Am Samstag allerdings hat der Biberacher keine Probleme, ins Finale zu kommen und ihm gelingt ein zwölfter Platz