Mit Übungs-Bewerbungsgesprächen bei „wissen was geht!“ dem Erfolg einen Schritt näher

Die Berufswahlaktion „wissen was geht!“ der WFB unterstützt Schülerinnen und Schüler bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz. Neben der Besichtigung von Ausbildungsbetrieben im Bodenseekreis wurde dieses Jahr die Möglichkeit von Übungs-Bewerbungsgesprächen geschaffen, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Die kostenfreie Anmeldung ist online unter www.wissen-was-geht.de möglich.

Bei den Übungs-Bewerbungsgesprächen im Rahmen der Berufswahlaktion kooperiert die WFB mit personalverantwortlichen Mitarbeitenden ansässiger Unternehmen. Jugendliche erstellen Bewerbungsunterlagen für eine fiktive Stelle und reichen diese ein. Es stehen verschiedene Ausbildungsberufe aus dem technischen, kaufmännischen, sozialen oder Verwaltungsbereich zur Auswahl. Die teilnehmenden Personalerinnen und Personaler analysieren jede Bewerbung, um den Jugendlichen ein detailliertes Feedback geben zu können. Am 29. August finden bei der WFB die Übungs-Bewerbungsgespräche statt. Hierbei erhalten die Schülerinnen und Schüler wertvolle Tipps zu ihren Unterlagen und dem Gespräch.

„Solch eine Trockenübung ist äußerst wertvoll. Vermeidbare Fehler bei der Bewerbung können hier korrigiert werden, bevor es ernst wird“, erklärt Benedikt Otte, Geschäftsführer der WFB. „Man darf nicht vergessen, dass die Jugendlichen jetzt mit den Nachwirkungen von Corona kämpfen. Angebote wie diese – ein 4-Augen-Gespräch zwischen Jugendlichem und Personalverantwortlichen – waren in den vergangenen zwei Jahren kaum möglich. Natürlich sind die Hemmschwellen und die Nervosität bei den Schülerinnen und Schülern deshalb sehr hoch“, so Otte weiter.

Die Übungs-Bewerbungen werden durch weitere Berufsorientierungsangebote ergänzt. Die Agentur für Arbeit bietet in Friedrichshafen und Überlingen Bewerbungsworkshops an. Jugendliche erfahren dabei alles rund um das Thema Stellensuche. In der Wissenswerkstatt in Friedrichshafen können sich Schülerinnen und Schüler in lockerer Atmosphäre mit den praktischen Basics für technische Berufe beschäftigen.

Die Berufswahlaktion „wissen was geht!“ findet jährlich in den Sommerferien statt. Zahlreiche Ausbildungsbetriebe im Bodenseekreis geben Jugendlichen vom 28. Juli bis 9. September während Halbtagsveranstaltungen einen Einblick in ihr Unternehmen und stellten Ausbildungsberufe vor. Beteiligte Institutionen sowie die WFB bieten darüber hinaus Berufsorientierungsangebote an. Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren und aller Schularten können sich ab sofort online unter wissen-was-geht.de kostenfrei für Termine anmelden. Für weiterführende Informationen steht Ina Ritter, 07541 / 385 88 50, ritter@wf-bodenseekreis.de zur Verfügung.