Mit „Traumschiffen des Sozialismus“ unterwegs

Berlin (dpa) - Den DDR-Reisenden gingen die Augen über: Zum Abschied auf dem Urlauberschiff „Fritz Heckert“ wurden Schildkrötensuppe, Heilbuttröllchen und gespickte Rindslende gereicht. So wurde es 1968 in einem Brigadetagebuch vermerkt.

Auf dem schwimmenden Luxusliner der Arbeiterklasse sei proletarischer Habitus verpönt gewesen, schreibt der Autor Andreas Stirn in einem jetzt erschienenen Buch mit dem ironischen Titel „Traumschiffe des Sozialismus“.

Es sei die erste wissenschaftliche Darstellung zur Geschichte der DDR-Urlauberschiffe von 1953 bis 1990, teilte der Berliner Metropol Verlag mit. Die Darstellung ist mit 815 Seiten recht umfangreich, hat jedoch nur wenige Fotos.

Drei Kreuzfahrtschiffe fuhren unter DDR-Flagge über die Weltmeere. Als erstes war Anfang 1960 die „Völkerfreundschaft“ in Dienst gestellt worden. Etwa 280 000 DDR-Bürger hätten das Glück gehabt, eine für DDR-Verhältnisse teure Meeres-Tour zu unternehmen, schreibt Stirn. Die Reisen seien oft als Auszeichnung vergeben worden. „Die meisten DDR-Bürger haben die Kreuzfahrtschiffe ihres Staates niemals betreten.“

Autor Stirn schreibt, die Schiffe seien zwar in der DDR-Geschichte eine maritime Fußnote, doch sie biete einen Zugang zur Herrschafts- und Gesellschaftsgeschichte des SED-Staates. Die Studie wolle dem widersprüchlichen DDR-Bild eine Facette hinzufügen. Anliegen der DDR- Führung und der Gewerkschaft FDGB mit ihrem Feriendienst sei es gewesen, in der Arbeiterschaft Zustimmung zur SED-Herrschaft zu generieren und zu deren Stabilität beizutragen. Das außergewöhnliche Reiseerlebnis für eine Minderheit sollte auch leistungssteigernd wirken.

Auf See habe es Dinge gegeben, die es eigentlich nicht geben durfte: Die Schiffe fuhren durch westliche Hoheitsgewässer und legten in Häfen des „nichtsozialistischen Auslands“ an. Passagiere und Arbeitskräfte auf den Schiffen seien zuvor von der Stasi durchleuchtet worden. Trotzdem gelang einzelnen Passagieren und Besatzungsmitgliedern immer wieder die Flucht, schreibt der 1974 geborene Autor. Der Historiker und Journalist arbeitet laut Verlag als wissenschaftlicher Referent beim Landtag Brandenburg. Die Dissertation wurden von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gefördert.

Mindestens 72 Reisende flüchteten nach dem Mauerbau zwischen 1961 und 1962 sowie zwischen 1985 und 1989 bei einem Landgang oder Zwischenstopp im kanadischen Gander; 48 weitere wagten zwischen 1963 und 1970 erfolgreich den Sprung über die Reling und schwammen in den Westen. Eine günstige Gelegenheit zum Absprung habe sich beispielsweise in der schmalen Straße von Messina zwischen Sizilien und dem italienischen Festland geboten. Schüsse seien hier nicht zu befürchten gewesen, heißt es in dem Buch.

Andreas Stirn

Traumschiffe des Sozialismus. Die Geschichte der DDR-Urlauberschiffe 1953-1990

Metropol Verlag, Berlin

815 Seiten, 29,90 Euro

ISBN 978-3-940938-79-4