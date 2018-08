Mit tollen Autos ins Bodensee-Hinterland

Die Freunde schöner Autos, die Gramici-Gruppe, haben am vergangenen Sonntagnachmittag Heimbewohner der Diakonie Pfingstweid zu einem Ausflug ins Bodensee-Hinterland eingeladen. In über einem Dutzend besonderer Autos der Marken Ferrari, Porsche, Mercedes, Lancia, Austin Healey, Renault Alpine und BMW ging es bei strahlendem Sonnenschein bis ins Allgäu. Wieder zu Hause angekommen, wurde in Pfingstweid gemeinsam gegrillt.

Der motorisierte Ausflug ist eine seit Jahren gepflegte Tradition der Gramici-Gruppe aus Friedrichshafen, die unter der Leitung von Graziano Sterzai dieses hochwillkommene Angebot einmal im Jahr macht. Günther Kraft, bei der Pfingstweid für Kultur und Bildung zuständig, hat auch dieses Jahr aus der Bewohnerschaft fleißige und interessierte Helfer aus dem zurückliegenden Jahresfest ausgewählt, in einem der wunderschönen Autos mitfahren zu dürfen. Lange vor der Abfahrt hatten sich die „Auserwählten“ schon vor der Kapelle eingefunden, um sich ihr jeweiliges Lieblingsfahrzeug auszusuchen.

Besonders begehrt waren nicht nur die Cabrios, und hier der Austin Healey von „Gebe“ Zeller von der „Renngemeinschaft Graf Zeppelin“ im ADAC-Ortsclub, sondern auch die Ferraris und Porsches, in deren Nähe sich die Eingeladenen pünktlich platziert hatten.