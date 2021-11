Mit Teamgeist zur Meisterschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Acht Spiele, acht Siege, 32:5 Tore. Mit einem 3:2-Sieg im letzten Rundenspiel über den Tabellenführer FC Isny sicherte sich A-Junioren der Spielgemeinschaft FV Langenargen/TSV Eriskirch ihre makellose Bilanz und die Meisterschaft in der Kreisstaffel. Im Frühjahr dürfen die 17- und 18-jährigen dann in der Leistungsstaffel zeigen, was sie können.

Der Nachwuchs des FC Isny war bis zum Spiel in Langenargen ebenfalls ungeschlagen und imponierte zudem mit einem Torverhältnis von 59:5. Von Anfang an zeigten die Allgäuer, dass sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden wollen. Mit einem sehenswerten Fallrückzieher ins Lattenkreuz zum 0:1 schienen sie schon in der 14. Minute schnell auf die Siegerstraße zu kommen. Von einer großen Zuschauerzahl nach vorne getrieben, zog die SGM vom See schon nach einer Minute wieder gleich. Die maßgenaue Flanke von Jakob Müller brachte Fabian Hertnagel mit dem Kopf im Gästetor unter. Weiter ging es Schlag auf Schlag, denn der FC Isny erzielte schon drei Minuten später die erneute Führung. Eine Viertelstunde danach zeigte Canpolat Zeybek seine Stärken, als er bei einem Konter den Torhüter ausspielte und den Ball ungehindert zum 2:2 im Tor unterbringen konnte.

„Isny war es wohl nicht gewohnt, gegen eine so starke Abwehr zu spielen. Unsere Viererkette mit Marc Charles, Robin Hertnagel, Raphael Root und Tobias Lemp, sowie unser Schlussmann Tobias Ege, waren überragend“, freute sich Hardi Oeckl aus dem Trainerteam. Seine Kollegen Christoph Mehler und Alexander Dier freuten sich über den Teamgeist und dem Willen, diese Meisterschaft an den See holen zu wollen. In der zweiten Spielhälfte dominierten die Gastgeber das Spiel, bis sieben Minuten vor Schluss schließlich der Knoten und Fabian Hertnagel mit einem platzierten Flachschuss den umjubelten Siegtreffer erzielte.