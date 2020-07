Mit „Schutzfarben“ helfen

Tettnang – Es gab diese eine Begegnung in ihrem Leben, der weitere dieser Art folgen sollten. Damit einher ging eine positive Wendung im Leben von Sandra Keusch. Jetzt will sie „die Liebe, die Geisteskraft, die Zuversicht und das Wohlwollen ihres großen Lehrers“, wie sie sagt, weitergeben – in Form von Schmuck.

Damals, vor rund 20 Jahren, wusste Sandra Keusch nach einigen Schicksalsschlägen nicht mehr weiter. Sie lebte ihr Leben, suchte Orientierung. Doch wo sollte sie suchen, wo doch kein Ziel greifbar war? „Mir ging es richtig schlecht“, sagt sie heute im Rückblick. Mit dem Jahr 2001 kam die große Veränderung. Im Januar erzählte ihr eine gute Freundin zum ersten Mal von einer Konsultation bei „Papa Elie“, afrikanischer Schamane und geistiger Führer des Stamms der Dagara aus Burkina Faso. „Sie strahlte, als habe sie den Stein der Weisen gefunden“, erinnert sich Sandra Keusch. „Da wusste ich: Das will ich auch!“

Zwei Monate später saß sie in München das erste Mal „Papa Elie“ gegenüber. von dem die Stammesangehörigen sagten, er sei „ein Mann der spirituellen Macht, fähig, Körper und Seele zu heilen“. „Allein mit ihm in einem Raum zu sitzen und seine Aura zu spüren, ließ mich zuversichtlicher, zufriedener und glücklicher werden. Er hatte ein unglaublich großes Herz und einen großartigen Humor. Manchmal hat er wie ein kleiner Junge verschmitzt gelächelt oder wir haben zusammen gelacht, bis die Tränen kamen und der Bauch weh tat.“

Sandra Keusch wurde seine Schülerin, saugte Papa Elies Wissen zu Lebensthemen wie Gesundheit, Partnerschaft oder Beruf auf – bis zu dessen Tod im Jahr 2017. „Die Antworten waren manchmal unbequem, aber in der Rückschau betrachtet immer richtig und bereichernd“, urteilt die Tettnangerin, die Optikerin gelernt und nach zwei Semestern Mathematik Gartenbau studiert hat, im Rückblick.

Die Idee, mit der Sandra Keusch Menschen helfen will, beruht auf Papa Elies Wissen: Sie bietet Begleiter auf dem Lebensweg an, die den Menschen in seiner Entwicklung hin zu mehr Kraft, Gelassenheit und Lebensfreude unterstützen sollen. Dafür stellt die Tettnangerin individuell für jeden Menschen auf der Grundlage seines Geburtsdatums Ohrringe, Ketten und Armbänder in den Farben zusammen, die ihn und sein Wesen „optimal ergänzen“, wie sie sagt – für Früh- oder Spätgeborene ist zusätzlich der ursprünglich errechnete Geburtstermin relevant. Diese Schutzfarben ermittelt sie nach der Fünf-Elemente-Lehre von Papa Elie, wonach unsere Welt aus den fünf Elementen Luft/Wasser, Erde, Feuer, Metall und Natur besteht. Jedes dieser Elemente entspricht zwei Zahlen und einer Farbe.

Mindestens eine Farbe, manchmal auch zwei oder selten drei Farben setzt die 44-Jährige ein. „Spannend ist, dass manchmal eine Farbe getragen werden will, die auf den ersten Blick keine Lieblingsfarbe ist oder die man nicht intuitiv gewählt hätte. Veränderung braucht eben auch ein wenig Mut, macht aber riesig Spaß“, meint die Tettnangerin.

Dass sie mit ihrer Arbeit nicht nur Menschen, sondern auch ein bestimmtes Tier unterstützen will, macht Sandra Keusch durch den Namen „Pangolina“ deutlich: In einem Terra X-Beitrag zum Thema Afrika sah sie ein Pangolin, das einzige Säugetier der Welt mit Schuppen. Es lebt in Afrika und Asien und hat einen Panzer aus wunderschön angeordneten Hornschuppen. „Pangoline sind scheu und vorsichtig. Bei Gefahr rollen sie sich einfach zusammen“, erklärt Sandra Keusch. „Dadurch sind sie vor ihren natürlichen Feinden gut geschützt, für den Mensch allerdings leichte Beute – das Fleisch gilt als Delikatesse, die Schuppen werden als Arzneimittel verwendet und den Tieren wird magische Wirkung nachgesagt, weswegen sie als Glücksbringer auf dem Schwarzmarkt teuer gehandelt werden.“ Das Pangolin ist zudem das meistgeschmuggelte Säugetier der Welt. „Diese Kombination aus Schönheit, Magie, Schutzfähigkeit und gleichzeitiger Schutzbedürftigkeit beeindruckt mich.“

Freude soll ihr Schmuck machen, im besten Fall den Menschen helfen, sagt die zweifache Mutter. In eine Esoterik-Ecke will Sandra Keusch nicht gestellt werden. „Dafür war das, was ich bei Papa Elie gelernt habe, viel zu lebensnah.“