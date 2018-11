Mit Schüttelfrost durch die Wachau

Felix Stein wandert 5824 Kilometer von Oberschmeien nach Jerusalem. Er begeht den längsten Friedensweg der Welt, der durch neun verschiedene Länder verläuft. Im Mai will er in der „heiligen Stadt“ ankommen. Im ersten Teil seiner Kolumne für die „Schwäbische Zeitung“ berichtet er von seiner dritten Etappe,

Als ich nach einem freien Wochenende meine Wanderung von Linz aus wieder aufnahm, fiel mir erstmals auf, warum dieser Ort als Industriestadt verschrien ist: Hohe Industrieanlagen, viel Lärm und dunkler Nebel ziehen sich vom Gewerbepark aus an der Donau entlang. Mein Weg führte von Linz nach Mauthausen, wo mir schließlich die Kraft ausging. Meine Schlafgelegenheit befand sich aber in Arbing. Ein kurzer Anruf bei meinen Gastgebern genügte, dass diese sofort zusagten, mich in Mauthausen abzuholen. Nach Ankunft in meinem Quartier wurde ich von Marianne und Toni erst einmal verköstigt wie ein Staatsmann, und dann schmiedeten wir gemeinsam einen Plan für die bevorstehende Woche: Ich würde die kommenden Tage meine Route etappenweise fortsetzen und abends immer wieder nach Arbing zurückkehren. So begleitete mich also einer der beiden während der gesamten Woche auf meinem Weg, während der jeweils andere uns abends mit dem Auto abholte und zurück nach Hause fuhr. Am darauffolgenden Tag setzten wir die Wanderung dort fort, wo sie tags zuvor geendet hatte.

Ich habe mich am ersten Abend bei Marianne und Toni gleich wie zu Hause gefühlt. Das lag zum einen an meiner Lieblingsspeise Semmelknödel, zum anderen an der unglaublich tollen Musikauswahl in diesem Haus. Der Besuch des Konzentrationslagers Mauthausen ließ mich den ganzen Tag an die Gräueltaten denken, die dort einst stattgefunden hatten. Der Anblick der sogenannten Todesstiege ließ Bilder in meinem Kopf entstehen, wie hier Menschen in den Tod gestürzt wurden.

Am Freitagabend habe ich endlich Johannes, den Gründer des Jerusalemwegs und seine Lebensgefährtin Karin getroffen, die erst aus Jerusalem zurückgekommen waren und jetzt schon wieder in Italien sind, um den Jerusalemweg voranzubringen. Mit einem sehr geselligen Abend mit phänomenalem Essen, guter Musik, tollen Gesprächen, einem neuen Haarschnitt und viel zu wenig Schlaf endete eine sehr schöne Woche, mit einer Wohnung nur für mich und Menschen, die ganz schnell meine Freunde geworden sind. Inzwischen war die Distanz nach Arbing zu groß, um immer wieder dorthin zurückzukehren, und so erreichte ich am vergangenen Samstag Melk mit seinem wunderschönen hoch über der Stadt und der Donau thronenden Benediktinerstift. Nach zwei Nächten bei den gastfreundlichen Mönchen ging es für mich weiter nach Spitz.

Als ich nach einer Nacht im Pfarrhaus in Spitz loslief, merkte, ich dass etwas nicht stimmte. So warm, wie ich angezogen war, hätte ich eigentlich nicht frieren dürfen. Dennoch ignorierte ich das Gefühl zunächst. Nach drei Stunden bekam ich die Antwort meines Körpers: Schüttelfrost und so starke Krämpfe, dass ein Weitergehen unmöglich war. Doch im Umkreis von zehn Kilometern war kein Gästezimmer weit und breit aufzufinden, die nächste Arztpraxis wäre noch weiter entfernt gewesen. Weil ich nicht weiterwusste, rief ich schließlich Toni an, um ihn um Rat zu fragen.

Mein Freund holte mich ab und pflegte mich zwei Tage gesund, um mich dann wieder in die wunderschöne Wachau gefahren, die niederösterreichische Landschaft entlang der Donau, die ich die in den kommenden Tagen durchwandern werde. Seit 2000 gehört sie zum Unesco-Weltkultur und -naturerbe. Von hier bis zum Prater in Wien sind es noch genau 80 Kilometer. Eine gute Distanz, um am Wochenende dort anzukommen und dieses gemeinsam mit einem Freund zu verbringen, der extra aus Sigmaringen anreist.

Sollte der ein oder andere von Ihnen am Sonntagmorgen Zeit und Lust haben: Bei Hitradio antenne 1 kommt in der Sendung „Kirche am Sonntagmorgen“ ein kleines Interview über meine Wanderung. Folgen können Sie mir auch auf meiner Website withthedove.com.