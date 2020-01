Mit Pistole, Schlagring und Messer in die Gaststätte

Ein Mann aus Aalen hat am Freitagabend in einer Giengener Gaststätte mit einer schwarzen Pistole herumhantiert. Nach mehrmaliger Aufforderung war er schließlich gegangen. Am Sonntag gegen 13.10 Uhr tauchte der 22-Jährige dort wieder auf. Die herbeigerufenen Polizeibeamten fanden im Rucksack des Mannes eine Schreckschusspistole, einen Schlagring und ein Jagdmesser. Die Polizisten stellten die Waffen sicher. Der 22-Jährige muss sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetzt verantworten.