Mit Pauken und Trompeten: Krise ist ein harter Schlag für Musikvereine

Trotz der Krise wollen die Vereine besonders dafür werben, dass Nachwuchsmusiker und solche, die es werden wollen, sich bei ihnen engagieren. Jeder Verein verfügt über Jugendensembles, in denen – auch in der Corona-Krise unter Auflagen – gemeinsam musiziert werden kann. Wer Interesse hat, findet im Internet die Kontaktdaten der jeweiligen Vereine unter den Reitern „Bodenseekreis“ und „Vereine in Kreisverband Bodensee“ gebündelt auf dieser Seite: