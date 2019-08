SERC-Trainer Paul Thompson sieht sein Team in der Vorbereitung auf einem guten Weg. Allerdings will Thompson keine „dummen Strafen“ mehr sehen. Nur noch zwei Testspiele stehen an, dann starten die Wild Wings in die neue Saison.

65 Strafminuten plus einer Spieldauerdisziplinarstrafe für Jamie MacQueen sowie zwei zehnminütigen Disziplinarstrafen für Mike Blunden und Matt Carey gab es für die Wildschwäne in den zwei Testspielen am Wochenende. Die Schwenninger sind vom Eishockey-Stil der letzten Jahre, in dem vor allem das läuferische Vermögen der einzelnen Cracks und große Disziplin gefragt waren – die Wild Wings gewannen sowohl in der Saison 2016/17 als auch in der Saison 2017/18 den DEL-Fairnesspokal – abgerückt. Sie treten sie nun ganz anders auf. Zurück zu den Wurzeln, kann man sagen. Wie in der ersten Zeit in der Bundesliga in den 80er Jahren will der SERC seinen Gegner vor allem auch mit Härte bekämpfen und einschüchtern. „Ja, das stimmt, wir wollen physisch härter als in der vergangenen Saison auftreten“, sagt Coach Thompson. Was dem Schwenninger Übungsleiter dabei aber nicht gefällt, sind dumme Fouls wie beispielsweise von Blunden in der Anfangsphase am Sonntag beim 5:4-Heimsieg gegen Rapperswil-Jona. „Strafen bringen nicht nur Unterzahlspiele, die zu Gegentoren führen können, sie nehmen die auch den Spielrhythmus“, so Thompson. Allerdings sieht der Engländer eine gesunde, faire Härte in dieser Spielzeit schon als ein großes Mittel seiner Truppe an. „Aber nicht nur Härte, wir haben auch viel technisches Vermögen im Team. Wenn ich da nur an Carey oder Andreas Thuresson denke.“ Indes, sein Vorgänger Pat Cortina hatte größten Wert auf die Schnelligkeit und auf die läuferischen Fähigkeiten der Spieler gelegt. So wie beispielsweise bei einem Anthony Rech, den Schwenningen gerne halten wollte, der aber zu Cortina nach Wolfsburg wechselte. Thompson: „Ich sehe das aber überhaupt nicht so, dass wir eine langsame Mannschaft sind. Wir haben etliche schnelle Spieler geholt, wie etwa Troy Bourke der jetzt leider verletzt fehlte, am kommenden Wochenende aber voraussichtlich wieder spielen kann. Verteidiger Christopher Fischer gefällt mir sehr gut. Klar wussten wir, dass Abwehrmann Mark Fraser nicht der schnellste ist und mehr von seiner Physis und seinem Stellungsspiel lebt. Aber ich wundere mich, er ist läuferisch stärker, als ich ihn erwartet habe.“

Gegen den Schweizer Vizemeister EV Zug hatten die Wild Wings am Freitag in Sursee mit 0:3 verloren. „Durch unsere ungeplant lange Anreise, waren wir am Anfang nicht richtig präsent. Bei fünf gegen fünf waren wir Zug aber ebenbürtig. Unterm Strich werte ich auch jene Partie positiv“, sagt Thompson. Nun sind es nur noch zwei Vorbereitungsspiele, bevor die Schwäne am Freitag, 13. September, mit einem Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt in die neue Saison starten.

Am kommenden Freitag, 30. August, 18 Uhr, gastieren die Wild Wings bei den ZSC Lions auf der Kunsteisbahn Oerlikon in Zürich. Am Freitag, 6. September, 19.30 Uhr, steigt dann die Generalprobe in der Helios-Arena. Es geht gegen die Carleton Ravens. Die College-Truppe ist in der kanadischen Hauptstadt Ottawa beheimatet. Im College-Hockey in Übersee geht es körperlich zur Sache. Also sind die kanadischen Gäste sicherlich noch einmal ein guter Gradmesser.

Die Euphorie die bei den Fans der am Sonntag auch nach dem Erfolg gegen den Schweizer A-Ligisten Rapperswil bei der Saisoneröffnungsfeier auf der Möglingshöhe herrschte, findet Thompson gut. „Ich will, dass sich die Fans freuen und optimistisch sind.“ Doch hat er keine Angst, dass die Erwartungshaltung zu groß wird? „Überhaupt nicht“, ist sich Thompson seiner Sache sicher. Allerdings sagt er, dass sein Team in den zweieinhalb Wochen bis Saisonstart hart arbeiten müsse.