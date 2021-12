Mit Nächstenliebe durch dunkle Zeiten

Dekan Bernd Herbinger ist der Vorsitzende der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen. Er erinnert in seinem Beitrag an die Nächstenliebe – und wie sie uns in dunklen Zeiten weiterhilft:

„Es ist eigenartig: Manchmal fühlt man sich niedergeschlagen in diesen außergewöhnlichen, bedrückenden Zeiten. Doch wenn ich einem anderen Menschen irgendwie zur Seite stehen kann – ganz praktisch oder auch durch einen Kontakt – dann geht’s nicht nur dem Gegenüber besser, sondern auch mir.“