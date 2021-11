Mit Maske im Stadtmuseum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach mehreren Anläufen hat es endlich geklappt. Dr. Florian Schneider konnte einer kleinen Gruppe von Kolping Tettnang eine Führung im Stadtmuseum ermöglichen. 2G und Maske war selbstverständlich (und der fünften Jahreszeit angepasst). Alle Teilnehmer waren beeindruckt, was in den letzten Jahren im Torgebäude entstanden ist, was alles geschaffen wurde. Dr. Schneider hat in einer verständlichen, fundierten Art und Weise die Schätze des Museum herausgestellt und erklärt. Obwohl noch „Baustelle“, konnten selbst (Ur)Einwohner von Tettnang Neues erfahren und in den Alltag mitnehmen.

Auf jeden Fall ist der Besuch des Stadtmuseum zu empfehlen. In mühsamer Kleinarbeit und begleitet von der UNI Konstanz entsteht in unserer Stadt eine neuer Höhepunkt-ein Kleinod. Mit Beifall und einem kleinen Geschenk bedankte sich die Kolpingsfamilie und wünscht Dr. Schneider und seinem Team Erfolg und vor allem Gesundheit zur Bewältigung der wertvollen Aufgabe.