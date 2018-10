50 politisch Interessierte sind mit dem Biberacher SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster vier Tage in der Bundeshauptstadt gewesen.

Die mehrheitlich ehrenamtlich Engagierten aus Gersters Wahlkreis Biberach sowie seinen Betreuungswahlkreisen Ravensburg und Bodensee, darunter Mitglieder der Feuerwehr Betzenweiler und des Öchslekomitees Ochsenhausen sowie Vertreter von Sportvereinen und Freunde des Biberacher Tierheims, absolvierten laut Mitteilung des Wahlkreisbüros ein umfangreiches politisches Bildungsprogramm.

Es werde seit Anfang der 1970er-Jahre finanziert vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung finanziert. Als Höhepunkt bezeichneten die Teilnehmer das Informationsgespräch beim Bundesnachrichtendienst. Außerdem gab es neben einer an politischen Gesichtspunkten orientierten Stadtrundfahrt Infogespräche im Bundesfinanzministerium und bei der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) sowie einen Besuch des Bundestagsplenarsaals im Reichstagsgebäude mit Vortrag über Aufgaben und Arbeit des Parlaments und eine Diskussion mit Martin Gerster. Durch ein gemeinsames Foto und einen Besuch der Ausstellung „Tränenpalast“ in der ehemaligen DDR-Grenzübergangsstelle Bahnhof Friedrichstraße wurde die Reise abgerundet.

Wer an einer politischen Bildungsreise interessiert ist, kann sich melden per E-Mail an die Adresse martin.gerster@wk.bundestag.de oder unter Telefon 07351 /3003000.