Mit Kunsteifer und Begeisterung dabei

Weingarten/Achberg - Es ist heiß und die Sonne brennt vom Himmel, aber das kann die Begeisterung und den Kunsteifer nicht mindern: 35 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 21 Jahren machen in den Sommerferien Schloss Achberg wieder zu ihrer Kunstoase. Sie nehmen am Kunstcamp 2022 teil – einem Angebot der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PH) und des Landkreises Ravensburg.

Die fünf Workshops des innovativen Kunstprojekts, das vor mehr als 15 Jahren von PH-Kunstprofessor Dr. Martin Oswald ins Leben gerufen wurde, finden auch in diesem Jahr großes Interesse. Die Jugendlichen kommen aus der ganzen Region, sogar aus Norddeutschland und der Schweiz sind welche angereist. „Wir haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die seit den Anfängen mit dabei sind. Deren persönliche und künstlerische Entwicklung über die Jahre hinweg zu beobachten, ist äußerst reizvoll“, sagt Christopher Oravec, Kunstpädagoge und Lehrbeauftragter der PH Weingarten im Fach Kunst. Er hat von Professor Oswald die Leitung des Kunstcamps übernommen und wird dabei von einem bewährten Organisationsteam mit Valentin Oswald und Theresa Gauß sowie Jördis Böhm, wissenschaftliche Volontärin Kunst/Kultur des Landkreises Ravensburg, unterstützt.

PH-Kunst-Studierende haben im Sommersemester im Rahmen eines auf das Kunstcamp hinführenden Begleitseminars die Themen und Workshops erarbeitet sowie das Programm vorbereitet. Sie kümmern sich auch um die Materialbeschaffung und künstlerische Begleitung. „Wir machen kreativ Druck“, freuen sich die Teilnehmenden des Druckgrafik-Workshops.

Die Atmosphäre auf Schloss Achberg und die Stimmung könnten nicht besser sein. Die Räume der historischen Burganlage sind angenehm kühl und bieten Platz für die unterschiedlichen Kunstaktivitäten. Doch nicht nur das vielseitige künstlerische Schaffen begeistert die jungen Kunstcamper. Auch das gesellige Beisammensein an den Abenden im Zeltlager kommt bestens an. Sibylle Bezold vom Schlosscafé verwöhnt die Jugendlichen an allen Tagen mit leckeren, aus regionalen Zutaten frisch gekochten Speisen. „Hier passt alles zusammen – Kunst-Workshops, Verpflegung, Schloss und Freizeit“, so die einhellige Meinung. Das KunstCamp gebe viele Impulse und das gemeinsame künstlerische Arbeiten mache „einfach Spaß“. In einer öffentlichen Vernissage werden die vielfältigen Kunstobjekte zum Abschluss präsentiert.