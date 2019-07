Mit Kränzen den Zusammenhalt stärken

Im weißrussischen Polozk wurde Anfang Juli zum 75. Jahrestag der Unabhängigkeit mit einer Kranzniederlegung auf dem Hügel des Memorialkomplexes und am Tag darauf auf dem Platz der Freiheit der Opfer des Zweiten Weltkrieges gedacht. Zwei Mitglieder des Freundeskreis Polozk aus Friedrichshafen waren mit dabei.

„Urotschishsche Peski“ ist ein Ort auf der Anhebung am Ufer der Polota, nicht weit vom Kloster Efrosinja Polozkaja, heißt es in einer Mitteilung des Freundeskreises. Dort wurden von 1941 bis 1944 im Lager für Kriegsgefangene „Dulag – 125“ von den Nazis ermordete Menschen in einem Gemeinschaftsgrab begraben. Der Freundeskreis Polozk hat den Bau der dortigen Gedenkstätte beziehungsweise Kapelle mit einem Betrag von 8500 Euro aus einer Spendensammlung unterstützt. Eingeweiht wird der Memorialkomplex nach der vollständigen Fertigstellung am 9. Mai 2020 zum 75. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg.

Elvira Müller und Hubert Weiß waren auf Einladung des Vorsitzenden des Exekutivkomitees des Polozker Rayons Nikolai Schevtschuk zum 75. Jahrestag der Unabhängigkeit nach Polozk gefahren und erlebten die Feierlichkeiten zusammen mit den Bürgern der Stadt.