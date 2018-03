Mit Konzentration zum Sieg

Giengen (an) - Einen enorm wichtigen 26:24-Auswärtssieg feierte Tabellenführer HG Aalen/Wasseralfingen am Donnerstagabend im Nachholspiel der Handball-Bezirksklasse bei der TSG Giengen.

Die HG war nach dem 24:24-Unentschieden im Spitzenspiel gegen Heiningen II sehr fokussiert auf diese Partie und begann dementsprechend konzentriert. Nach einer 4:0-Führung zwang man die Gastgeber bereits nach sechs Minuten beim 5:1 in die erste Auszeit. Bis dahin hatte die HG aus einer starken Abwehr immer wieder schnell gekontert oder die Lücken in der Abwehr der Gastgeber gefunden. Die Auszeit hatte jedenfalls nicht den gewünschten Erfolg bei den Gastgebern gebracht, die Mannschaft der Trainer Roland Kraft und Gerhard Bleier blieb sehr konzentriert, hatte sich nach einer Viertelstunde eine 10:4-Führung erspielt und die bis zur 22. Minute beim 12:6 auch gehalten. Allerdings vergab die HG in dieser Phase wieder einmal beste Torchancen und hätte nicht die Abwehr mit Björn Billepp im Gehäuse gut funktioniert und Joshua Roth nicht einen Siebenmeter abgewehrt, wären die Gastgeber deutlich näher herangekommen. Doch auch eine doppelte Unterzahl überstand sie unversehrt. So ärgerte man sich auf Seiten der HG darüber nicht einen höheren Vorsprung als das 12:8 in die Pause gebracht zu haben.

Die Anfangsminuten der zweiten Hälfte waren in den letzten Spielen ein wenig die Schwäche der HG - nicht am Donnerstag. Konzentriert blieb sie am Drücker und baute die Führung sogar auf 15:10 aus. Die Gastgeber kamen zwar besser ins Spiel, der HG gelang es aber immer mindestens einen drei Tore Abstand zu halten. Gut sechs Minuten vor Ende zog die HG eine Auszeit, hatte aber zu diesem Zeitpunkt mit 22:17 einen beruhigenden Vorsprung. Und auch wenn es in den letzten Minuten wild zur Sache ging, die HG ein paar Bälle verlor und auch die letzten Minuten in Unterzahl agieren musste, brachte sie den Vorsprung sicher über die Zeit und holte mit einer ganz starken, geschlossenen Mannschaftsleistung einen immens wichtigen Auswärtssieg.