„Die Corona- Pandemie hat durch die Impfstoffe ein Verfallsdatum bekommen“: Mit diesen Worten hat Manne Lucha, Minister für Soziales und Integration des Landes Baden-Württemberg, den Teilnehmern des digitalen Neujahrsempfangs der Grünen des Kreisverbandes Ravensburg Mut für die Zukunft gemacht.

Zwar sei die Lage immer noch sehr ernst und die Lieferketten der Impfstoffe noch unsicher, aber Lucha hofft auf deutlich mehr Impfungen im zweiten Quartal. Zuversichtlich stimme ihn auch, dass die Impfbereitschaft ansteige. Rückblickend wertete er 2020 als „kein einfaches Jahr“. Kein Tag sei vergangen, an dem das Thema Corona ihn nicht intensiv beschäftigt habe.

Dann aber schwenkte Lucha im Hinblick auf die anstehende Landtagswahl am 14. März zügig auf die Zukunftsperspektiven der Grünen um. Mit viel Selbstvertrauen gehe man in die Wahl. So hatten zu Beginn der interaktiven virtuellen Veranstaltung die Teilnehmer ihre Prognose für den Wahlausgang abgegeben: Mit weit über 40 Prozent sehen sie die Grünen als weiterhin stärkste Partei in Baden-Württemberg. Lucha nannte das Ziel, sogar signifikant stärkste Kraft sein zu wollen. Ökologisch, Ökonomisch und Sozial – das sind die drei Hauptthemen, die sie besetzen wollen.

Das Bildungssystem soll verbessert werden, die Wirtschaft ökonomisiert und eine moderne zukunftsfähige Verkehrspolitik geschaffen werden. Dazu Lucha: „Aus dem Automobilland Baden-Württemberg wollen wir ein weltweites Vorzeigeland für eine CO2- freie und ressourcenschonende Wirtschaft machen.“

Zum sozialen Anspruch wollen die Grünen eine gerechte und offene Gesellschaft, die niemanden zurücklasse und Vielfalt als Bereicherung erkenne.

Zum Schluss zeigte sich Lucha sehr persönlich. Manchmal sei er über der Belastungsgrenze gewesen. Die zum Teil persönlichen Beschimpfungen „vom Sofa aus“ seien völlig abwegig in einem extrem komplexen Gebilde. Er steuere mit klarem Kompass durch die Krise und stehe auch für die nächsten Jahre bereit.

Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Agnieszka Brugger konterte die andauernden Vorwürfe der FDP zum Umgang mit der Corona Krise. „Die FDP motzt doch nur rum. Sie hat keine Antworten.“ Bruggers Forderungen sind ein unabhängiger Pandemie-Rat, Schnelltests für alle und klare Vorgaben, welche Maßnahmen bei welchen Zahlen ergriffen werden sollen. Bedeutsam sei die Eigenverantwortung aller. Das wichtigste Ziel sei, alle Kraft auf den weltweiten Ausbau der Impfproduktionskapazitäten zu fokussieren. Und der Impfstoff solle da ankommen, wo er am meisten gebraucht werde und nicht da, wo am meisten dafür bezahlt werde. Ihr Leitsatz dazu: „Nobody is safe until everybody is safe.”

Die drei Jahre Regierung der großen Koalition nannte sie drei verlorene Jahre für den Klimaschutz. Sie hofft, bei einer künftigen Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl am 26. September, die Pariser Klimaziele durch kluge Entscheidungen doch noch zu erreichen und Krisen mit Solidarität und Vernunft zu meistern. Eine klare Abgrenzung zog sie zum rechten Parteienspektrum: „Wir machen keine Kompromisse mit Faschisten.“