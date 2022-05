Mit Kindern Zeit in der Natur verbringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aufgrund der Pandemie konnte der Förderverein der Antonio Huber Schule in den letzten Jahren weniger für Schüler anbieten. Nun veranstaltete der Vorstand eine besondere Aktion für die Schulkinder mit ihren Familien. Am Samstag, 7. Mai konnten alle an einer Frühlingsrallye in der Natur teilnehmen. Als Vorlage galten die Natur-Rallyehefte des Kinderschutzbundes Lindenberg. Circa 60 Kinder mit ihren Eltern nahmen an der Rallye über 28 Stationen im Gebiet am Waldsee Lindenberg teil. Eingeladen war auch Schulclown Maroni, er durfte natürlich auch mitmachen und den Kindern eine Urkunde sowie eine süße Überraschung überreichen. Die Eltern gingen natürlich nicht leer aus und bekamen eine Karotte. Das Schönste war: den Familien wurde entspannte, spannende, gemeinsame Zeit in der Natur geschenkt. Und besondere Freude hatte die kleine Elisabeth mit dem Clown.

Wer den Förderverein gerne unterstützen möchte ist herzlich willkommen. Mehr Infos gibt es unter: sfz-ahs.de/schule/foerderverein.

Wer neugierig auf Rallyes geworden ist, darf sich auch auf das diesjährige Ferienprogramm des Kinderschutzbundes Lindenberg freuen. Infos: www.kinderschutzbund-lindenberg.de.