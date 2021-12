Besonderer Familiengottesdienst: Mit Jesus an der Seite ohne Furcht nach vorne schauen

Es war alles ein wenig anders in diesem Jahr: Masken mussten getragen werden, Singen war nicht erlaubt, angemeldet musste man sein und manches mehr. Und doch galt auch diesmal der Ruf des Engels: Fürchtet euch nicht. Sieh, ich verkündige Euch große Freude. Von dieser Freude etwas spüren sei an diesem Abend ganz besonders wichtig, betonte Pfarrer Bernhard Richter beim Familiengottesdienst am Heiligen Abend in der Stadtkirche. Darin kam das Krippenspiel: Ein Genschenk für die Welt unter Leitung von Martina Frasch und Sabine Wienbrenner zur Aufführung. Eine Schola sang festliche Weihnachtslieder und Lukas Nagel an der Orgel sorgte für die musikalische Ausgestaltung. „Sind wir bald da?“, fragte Maria – und Josef zeigte ihr Betlehem.

Doch wie damals der Weg weiterhin beschwerlich war, so auch für die Menschen heute, wenn Krankheit und Schmerzen, Sorgen und Probleme sich in den Weg legen. Doch mit Jesus sei einer an deren Seite, der mitgehe und bei den Verantwortlichen bleibe. Am Abend fand die Christvesper mit Dekan Ralf Drescher und die Christmette mit Pfarrer Langfeldt statt. Einen ausführlichen Bericht lassen wir folgen.