Nun hat die Volkshochschule in Blaubeuren also ein eigenes Gebäude angemietet. Ein mutiger Schritt, zu welchem auch Bürgermeister Jörg Seibold die Volkshochschule zu Recht beglückwünschte. Immerhin zahlt diese Institution mit 20 000 Euro nun die Hälfte der Jahresmiete selber. Mit dem Gebäude betritt sie Neuland. „Vieles müssen wir noch im Detail herausfinden“, sagte Ilse Fischer-Giovante im Gespräch. Den Gemeinderat in Blaubeuren hat laut Seibold das Konzept überzeugt, das von Vielfalt geprägt ist. Lernwerkstatt für Jugendliche, Kinderspielstube, berufliche Qualifikationen für Erwachsene ebenso wie Angebote für Migrantinnen und Migranten – all das findet nun einen festen Raum. Und man muss sich keine Sorgen machen, die VHS-Leiterin hat bei der Eröffnung schon weitere Möglichkeiten wie historische oder geologische Seminare in der Blautopfstadt angedacht. Der Ssitz aber bleibt weiter in Laichingen, von wo aus sich die VHS ausbreitete. Man kann die Tatkraft und Ideenvielfalt von Ilse Fischer-Giovante nicht hoch genug schätzen, denn seit ihrem Amtsantritt kamen Veranstaltungen in Amstetten, Blaubeuren und Schelklingen hinzu. Und die Vielfalt der kulturellen Veranstaltungen kann sich mit jeder Großstadt messen.