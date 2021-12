Mit Herz und Verstand aufs Gymnasium!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem Ende der Grundschule beginnt für viele Eltern und Kinder eine schwierige Zeit des Nachdenkens und Überlegens. Es stellen sich viele Fragen: Auf welche Schule soll ich nun gehen? Wer und was wird mich dort erwarten? Kann ich das auch schaffen?

Mit diesen Fragen möchten wir euch, liebe Viertklässler nicht allein lassen. Deshalb laden wir euch herzlich zu uns ein. Lernt das Studienkolleg St. Johann in Blönried kennen. Wir sind ein allgemeinbildendes Gymnasium mit rund 600 Schülerinnen und Schülern. Wer einmal bei uns zu Besuch war, dem bleibt unsere unvergleichliche Lage bestens in Erinnerung. Neben sechs Fußballfeldern, einem Tennisplatz und sogar einem Beachvolleyball-Feld, bleibt ausreichend Platz zum Toben und Spielen. Ob beim Hüttenbauen im „Wäldle“ unter Anleitung eines Naturpädagogen, oder beim Fußballtunier der Unterstufe, kann hier jeder etwas finden, das Spaß bereitet und schnell Freundschaften aufbaut.

Wer unsere Fünftklässler fragt, dem wird schnell bestätigt, dass man am Studienkolleg St. Johann nicht lange nach Freunden suchen muss. Von Anfang an steht die Klasse als Team im Fokus des Lernens. Nur zusammen und miteinander kann man wirklich gut lernen. „Nur wenn es den Kindern gut geht und sie fröhlich sind, können sie optimal lernen.“, sagt Schulleiter Klaus Schneiderhan.

Um den Übergang auf das Gymnasium zu erleichtern, steht an unserer Privatschule das „Tagesheim“ für alle Schülerinnen und Schüler offen. Im Tagesheim arbeiten Grundschullehrerinnen, Lerncoaches, Naturpädagogen und Erzieherinnen und begleiten die unteren Stufen durch ihren Schulalltag. Dazu gehört die Hilfe in der Organisation der Hausaufgaben, das gemeinsame Essen und natürlich auch das Spieleprogramm am Nachmittag.

Da jeder die Gelegenheit haben soll, die Schule, vielleicht schon die ersten Klassenkameraden und Lehrer kennenzulernen, bietet das Studienkolleg St. Johann Führungen durch die Schule an. Dabei informieren wir über unser pädagogisches und christliches Schulkonzept, wir zeigen unsere Schulräume und Klassenzimmer unserer zukünftigen „Fünfer“. Euch Schülerinnen und Schüler erwartet auch ein spannendes kleines Extraprogramm.

Wir laden Sie ganz herzlich zu einem der Führungstermine ein. Infos unter: www.studienkolleg-st-johann.de oder unter 07525/ 949-280.