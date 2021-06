Friedrichshafen (sz) - Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr aus einer Gaststätte in der Meersburger Straße in Oberteuringen eine auf dem Tresen abgelegte Geldbörse entwendet. Wie die Polizei mitteilt, hob der Täter noch am gleichen Abend gegen 21 Uhr an einem Geldautomaten in Friedrichshafen mit der gestohlenen Scheckkarte einen dreistelligen Eurobetrag ab. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls und Betrugs aufgenommen.