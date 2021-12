Mit falschen Personalien Asyl beantragt

Lindau (lz) - Beamte der Grenzpolizei haben in der Nacht auf Donnerstag in Lindau einen Fernreisebus auf dem Weg nach Italien kontrolliert. Neben einigen niederschwelligen Verstößen nach dem Aufenthaltsrecht wurde laut Polizeibericht auch ein 30-jähriger Pakistani festgestellt, dessen Reisepass von den italienischen Behörden zur Fahndung ausgeschrieben war. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann vor sieben Jahren in Deutschland unter falschen Personalien Asyl beantragt hat, obwohl er ständig in Italien wohnhaft ist und einen gültigen italienischen Aufenthaltstitel als Arbeiter besaß. Weitere Recherchen bei den involvierten Ausländer- und Sozialbehörden werden eingeleitet. Nach Sicherstellung seines Reisepasses konnte er seinen Weg gen Italien fortsetzen.