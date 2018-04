„Mit euch bin ich Christ, für euch bin ich Priester“

Viktor Moosmayer ist am 23. März 1958 in Sankt Michael zu den Wengen in Ulm von Diözesanbischof Carl Joseph Leiprecht zum Priester geweiht worden. 60 Jahre danach feierte der allseits geschätzte und noch erstaunlich vitale Pfarrer im Ruhestand am Ostermontag in einem erhebenden Festgottesdienst in der Kirche Sankt Georg Rot und bei einer Gemeindefeier in der Rottalhalle das Diamantene Priesterjubiläum.

Froh und dankbar für das Geschenk dieses langen Dienstes an der Kirche und für die Gläubigen zeigte sich der 1931 in Rot geborene Priesterjubilar. Den österlichen Dankgottesdienst gestalteten in vorzüglicher Weise die Chorgemeinschaft „Frohsinn“ Rot mit Chorleiter Ferdinand Thanner, Markus Ludwig an der Orgel und ein Bläserensemble des örtlichen Musikvereins mit. Stilvolle Blumenarrangements schufen ein ansprechendes Ambiente.

In seiner Festansprache erinnerte Franz Scheffold, Pfarrer im Ruhestand in Laupheim, an die Primiz von Viktor Moosmayer vor 60 Jahren. Auch damals habe er große Anteilnahme von seiner Heimatgemeinde erfahren. „Das macht nachdenklich im doppelten Sinne des Wortes: Erinnerungen werden wach und lebendig, freilich mag auch ein wenig Wehmut über das unwiederbringlich Vergangene mitschwingen“, sagte Scheffold, der als damaliger Theologiestudent bei Moosmayers Primiz Ministrantendienste übernehmen durfte. Das jetzige Jubiläum sei vor allem ein Tag der Freude über ein erfülltes Leben und des Dankes für Gottes Führung und Fügung.

Auf der Spur der Emmaus-Jünger

Einem Rückblick auf die „Pilgerfahrt“ des Priesterlebens fügte der Festprediger grundsätzliche Gedanken über die Vielfalt der seelsorgerlichen, aber auch administrativen Aufgaben eines Pfarrers an. Dass Viktor Moosmayer geistig lebendig und beweglich war und ist, machte Scheffold an einigen Beispielen fest. So übernimmt der (Un-)Ruheständler nicht nur Dienste in der Seelsorgeeinheit „Unteres Rottal“, sondern beteiligt sich auch regelmäßig an Veranstaltungen, Tagungen und Konferenzen. Sein Leitspruch „Mit euch bin ich Christ, für euch bin ich Priester“ gilt für den Jubilar auch nach 60 Jahren ungebrochen. Die Gemeinden auf dem Weg des Glaubens zu begleiten und zu führen, sei die vorzügliche Aufgabe des Priesters, betonte Franz Scheffold. „Der Festtag heute macht uns bewusst, dass wir alle miteinander unterwegs sind auf dem Weg des Glaubens, auf der Spur der Emmaus-Jünger.“