Mit einem Noten-Durchschnitt von 1,2

- „Ohne Ende stolz bin ich“. Das sagte nicht etwa die 23-jährige Preisträgerin Claudia Lichtensteiger bei der Preisverleihung, sondern ihr Mutter Monika. In der vierten Generation leitet sie die Eschach-Bäckerei in Leutkirch und muss sich um die Nachfolge keine Sorgen machen. Mit der Traumnote 1,2 hat ihre Tochter Claudia die Gesellenprüfung als beste ihres Jahrgangs im gesamten Altkreis Wangen abgelegt. Und dafür vom Rotary-Unterstützungsverein Wangen-Isny-Leutkirch im Kisslegger Neuen Schloss den Handwerkerpreis erhalten.

Sie ist eine von fünf jungen Gesellinnen und Gesellen, die für herausragende Leistungen geehrt wurden. Für die junge Leutkircherin, die in wenigen Wochen in Stuttgart ihre Meisterprüfung ablegen wird, ist es bereits die zweite Ausbildung. Zunächst hat sie Konditorin gelernt und anschließend bei Gerold Heinzelmann in Wolfegg, dem nicht minder stolzen Ausbilder, das Bäckerhandwerk. Dass sie die filiallose, kleine elterliche Bäckerei am Rande der Leutkircher Altstadt einmal übernehmen wird, steht außer Frage. Wann das sein wird, weiß die junge Frau noch nicht. „Da lass ich mich selbst überraschen“, sagt sie. Für Mutter Monika ist klar: „Da muss man rein wachsen, ich hätte das in ihrem Alter auch noch nicht alleine machen wollen.“ Jetzt steht erst mal die Meisterprüfung an und danach eine Reise. Die 750 Euro werden dafür aber nicht ganz draufgehen. „Das Geld kommt jetzt erstmal aufs Sparkonto“, so Claudia Lichtensteiger.