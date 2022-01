Mit dunklem BMW Schaden verursacht

Ein parkendes Auto beschädigt und davongefahren: Am Donnerstagabend war ein KIA an der Straße „Zum Schussenursprung“ in Bad Schussenried geparkt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 20.30 Uhr ein dunkler 3er BMW oder 2er Coupé zu dicht an dem Auto vorbei. Dabei verursachte der Fahrer einen Schaden entlang der linken Seite in Höhe von circa 3000 Euro. Der rechte Spiegel des BMW wurde ebenfalls abgerissen.

Der verantwortliche Fahrer kümmerte sich nicht um den Schaden. Das Polizeirevier Riedlingen ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernens von der Unfallstelle, heißt es in dem Bericht.