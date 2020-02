Mit der Lokomotive durch die Wand

Das Thema „Zeitzeugen erzählen“ beherrschte das Treffen des Kreisheimattags im Paul-Bäck-Haus in Heimenkirch. Stefan Stern, Vorsitzender vom Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum Lindau, hat Filme vorgeführt, in welchen Zeitzeugen, die vor rund 50 Jahren bei der damals Deutschen Bundesbahn, beschäftigt waren, von ihren Erlebnissen erzählten.

Dazu hat er Helmut Weingärtner aus Sigmarszell als Zeitzeugen aus Fleisch und Blut mitgebracht. Mit viel Humor hat der heute Achtzigjährige in den Filmen von seinen Erlebnissen als Lokführer erzählt. Von einem Winter, in dem er auf einer Fahrt von Lindau nach München statt wie normal gut drei Tonnen Kohle neun Tonnen gebraucht habe, oder wie er in Scheidegg mit seiner Lok wegen der Kunststoffbremsen bei großer Kälte nicht mehr bremsen konnte und die Lokschuppenwand durchbrochen habe. Er war der Annahme, dass ihn ein Prellbock aufhalten werde, der war aber abgebaut worden. Im Anschluss hat er in Lindau angerufen und gemeldet: „Schickt’s mir einen Maurer nach Scheidegg, ich hab ein Loch in die Wand gefahren.“ Fotos des Lokführers mit seinen Dampfrössern, speziell im Winter, verdeutlichten die Situationen. Zuvor hat Stefan Stern ausführlich über das Zustandekommen der Filme und die dabei auftauchenden Problemen referiert. Zu Beginn begrüßte Bürgermeister Markus Reichart die Gäste des Kreisheimattags. Er informierte über den Ort und insbesondere über die Siedlungspolitik und das Projekt „Sonne“. Hier sollen neben barrierefreien Wohnungen für Jung und Alt auch Praxen und Shared Space Büroflächen für junge Unternehmer entstehen. Den Mitgliedern des Kreisheimattags dankte er für ihre unermüdliche Arbeit. Ortsheimatpflegerin Angela Feßler gab einen Einblick in die Geschichte des Paul-Bäck-Hauses.

Wolfgang Sutter, der Vorsitzende des Kreisheimattags informierte über die Termine von 2020, die bevorstehende Hauptversammlung und die Treffen, zu denen unter anderem ein Besuch im Cavazzenmuseumslager in Lindau gehört. Außerdem sprach er über die Ergebnisse der Schreiben in puncto Torfschlupfe und Reich-Kamin. Armin Dorner informierte über die geplante Fahrt zum „Campus Galli“ in Meßkirch. Dass das Kapellenbuch des Landkreises Lindau in die „heiße Phase“ gehe, berichtete Gerd Zimmer, der alle Ortsheimatpfleger aufforderte, die Geschichten der kleinen Gotteshäuser möglichst bald abzuliefern. Hedwig Wetzel gab ihren Rücktritt als Ortsheimatpflegerin von Hergensweiler bekannt, was allgemein sehr bedauert wurde.