Mit der Heidi über alte Bahnstrecken

Lustenau (lz) - Das Museum und Rheinbähnle „Rhein-Schauen“ in Lustenau lädt Bahn-Fans von Donnerstag, 23. Augut, bis Sonntag, 26. August, zu Fahrten mit dem Rheinbähnle ein. Abfahrt ist täglich um 15 Uhr, Rückkehr gegen 17 Uhr. Am Sonntag, 26. August, gibt es zudem eine Liebhaberfahrt für Bahn-Fans mit vielen Informationen zur Geschichte der Rheinregulierung und zum Fuhrpark des Vereins Rhein-Schauen.

Die Dienstbahn der Internationalen Rheinregulierung ist eine teilweise elektrifizierte Bau- und Güterbahn. Teile des Streckennetzes werden heute als touristische Museumsbahn befahren. Die Strecke der Bahn hat sich im Laufe der fortschreitenden Regulierung des Rheins verändert, teilweise wurden auch alte Streckenteile abgebaut und das Gleismaterial zur Erschließung neuer Streckenabschnitte verwendet. Bei dieser Fahrt kann entlang des Streckenabschnittes von Lustenau nach Mäder die Geschichte der Bahn sehr gut nachvollzogen werden.

Vom Ausgangspunkt, dem Werkhof Lustenau, Höchster Straße 4, führt an diesem Sonntag die Fahrt den Rhein hoch nach Wiesenrain, über die Brücke bei Widnau und dem Fluss entlang weiter in Richtung Kriessern. Anfang 2012 wurden Teile der Rheinbrücke nach Mäder nahe dem Zollamt demontiert. Seither ist der Steinbruch Kadel in Koblach vom Netz der Dienstbahn abgeschnitten, darum überqueren die Teilnehmer hier den Rhein zu Fuß. Dann geht es mit dem Bähnle auf dem Rheindamm weiter bis zum Steinbruch wo früher die Steine für den Bau des Hochwasserschutzes gehauen und dann auf der Schiene abtransportiert wurden. Mit einer der historischen Elektrolokomotiven aus den 1940er-Jahren erleben die Gäste dabei die wunderbar vielfältige Landschaft am Rhein. Die Fahrt kann einfach oder hin und zurück gebucht werden.

Das Museum ist jeweils ab 13 Uhr geöffnet, samstags gibt es öffentliche Führung um 13.30 Uhr (nur bei Voranmeldung). Am Sonntag um 14 Uhr findet eine kostenlose öffentliche Kurzführung durch die Ausstellungshallen statt.