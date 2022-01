Mit der Dampfente gegen Vogelkot

Bretten (dpa/tmn) Die Reinigung der Gitter von Volieren und Spielzeugen für Heimvögel ist wichtig. Wer möglichst wenig Zeit dafür investieren will, sollte zeitnah und regelmäßig hinterm Schmutz her sein. Denn je länger man damit wartet, desto mehr Zeit braucht man, weil der Schmutz am Käfig antrocknet.

Es gibt im Tierhandel zwar spezielle Reinigungsmittel eigens für Vogelkot. Doch Diana Eberhardt vom Fachmagazin „Wellensittich & Papageien“ (Ausgabe 6/2021) setzt auf ihre eigene bewährte Methode. Sie greift auf einen Dampfreiniger und ein Mikrofasertuch zurück. „Die Dampfente löst mit warmem Wasserdampf Ausscheidungen und Futterreste, die dann einfach mit dem Tuch aufzunehmen sind“, schreibt sie von ihren Erfahrungen.

Während der Arbeit mit Wasserdampf sollte aber unbedingt gut gelüftet werden, da die Feuchtigkeit sonst rapide steigt. Die Vögel dürfen nicht in die Nähe des Geräts gelangen, rät die Vogelexpertin. Sonst drohten Verbrühungen durch den warmen Dampf oder Stromschläge durch etwaiges Durchnagen des Stromkabels.

