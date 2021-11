Mit dem Rad vom Atlantik nach Kißlegg

Vertreter des deutsch-französischen Gesellschaftskreises Kißlegg und der Gemeinde Kißlegg haben vor Kurzem im Neuen Schloss einen weit gereisten Gast empfangen. Mehr als 4300 Kilometer hat der 30-jährige Jerome vom Atlantik – aus nächster Nähe zu Kißleggs Partnergemeinde Le Pouliguen – bis ins Allgäu hinter sich gebracht – und das mit dem Fahrrad, teilt der Deutsch-Französischen Gesellschaftskreis Kißlegg mit. Das bezeichne er selbst als etwa ein Viertel seiner gesamten Strecke, die ihn quer durch Europa führen wird. Inzwischen sei er auf dem Weg zum Schwarzen Meer, wo es im Winter wärmer für ihn ist, um in seinem Zelt zu übernachten. In Kißlegg gab es für ihn neben dem Empfang auch eine Schloss- und Kirchenführung. Wer die Europa-Tour des Franzosen mitverfolgen will, kann seine Videos auf YouTube unter der Sucheingabe „Roberto á Velo“ anschauen, heißt es in der Mitteilung.