Mit dem Kinderumzug startet die Fasnet

„Schussenhex – Hexenschuss“: Am Sonntag, 13. Januar, um 13.59 startet die Narrenzunft Schussenhexe in ihre fünfte Jahreszeit. Beim traditionellen Kinderumzug mit dem Start in der Ziegelhausstraße werden 30 Zünfte und Narrengruppen mit rund 400 Teilnehmer erwartet. Im Anschluss lädt die Zunft zum geselligen Treiben auf dem Platz „Neue Mitte“ sowie ins Foyer der Sporthalle mit Kaffee und Kuchen ein, für die Kinder wird eine Hüpfburg, Kinderschminken und eine Malecke angeboten.

Ein buntes Treiben wird es am Sonntagnachmittag entlang der Mariabrunnerstraße geben. Um 13.59 Uhr startet die Narrenzunft Schussenhexe nämlich in ihre fünfte Jahreszeit. Wie Tanja König, Pressewartin der Zunft, im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärte, erwarte man 30 Gruppen und Zünfte mit rund 400 Teilnehmer: „Mit den Vorbereitungen für das närrische Spektakel haben wir bereits Ende Oktober begonnen. Schließlich gilt es, neben der Beschaffung von Getränken und Essen an den Versorgungsständen die Einladungen rechtzeitig zu versenden, die Sporthalle zu mieten, die Fähnchen aufzuhängen, den Aufstellungsplatz zu planen, mit der Polizei, dem Landratsamt sowie der Feuerwehr samt Gemeindeverwaltung die Veranstaltung anzuzeigen und zu besprechen, das Programmheft zu drucken, einen DJ zu organisieren oder auch die Vorbereitungen für die Cafeteria samt dem beheizten Festzelt auf dem Marktplatz zu planen“, weiß die 45-jährige Pressesprecherin.

Dabei könne die Vorstandschaft auf etwa 100 Mitglieder zurückgreifen, die vor und hinter den Kulissen mit der Organisation sowie mit der Durchführung des Umzuges beschäftigt sind.

Ein „Warm Up“ gibt’s auch

„Die Anzahl der vielen positiven Rückmeldungen für unseren doch eher kleineren Kinderumzug hat uns überrascht, was wohl auch daran liegen könnte, dass wir zu den ersten Zünften in der Region gehören, die die Fasnet mit einem Umzug aktiv eröffnen. Zudem wird wohl auch die schon familiäre Atmosphäre in Mariabrunn sehr geschätzt. Unsere großen und kleinen Narren können es augenscheinlich kaum erwarten, bis um 13.59 Uhr der Startschuss fällt. Für viele ist Mariabrunn eine Art „Warm Up“ für die bevorstehende, doch lange Fasnetszeit“, sagt das Vorstandsmitglied, die mit ihren Schussenhexen 2019 an 25 Umzügen, Bällen und weiteren Veranstaltungen teilnehmen wird. Am 8. Februar laden die Narrenfreunde um 18 Uhr in die Zunftstube, wo die schaurige Hexentaufe sowie der Hausball gefeiert wird. Die Schussenhexen gibt es seit 1996, derzeit zählt die Zunft 120 aktive und 20 passive Mitglieder.