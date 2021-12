Mit dem Kindertaxi durch Wilhelmsdorf

Wilhelmsdorf (sz) - Wenn Krippenleiterin Ramona Rothmund oder ihre Kolleginnen zum Spaziergang aufrufen, dann sind die kleinen Kinder zwischen acht Monaten und zwei Jahren aus den beiden neuen Krippen-Gruppen des Kindergartens Friedenstraße in Wilhelmsdorf begeistert dabei. Grund ist nicht nur die willkommene Bewegung im Freien, sondern auch die Aussicht darauf, einen von sechs Plätzen im bunten Kindertaxi mit Elektroantrieb zu ergattern. Das umweltfreundliche Gefährt wurde maßgeblich durch eine namhafte Spende der Volksbank Altshausen ermöglicht.

Der symbolische Scheck über 1500 Euro fand nach der offiziellen Übergabe des Kindertaxis einen Platz in den vor einigen Wochen neu eröffneten Räumen der zwei Gruppen für Krippen-Kinder. Für die Anschaffung steuerte die Gemeinde Wilhelmsdorf weitere 3800 Euro aus Mitteln für die Kindergärten der Gemeinde bei. In der Friedenstraße werden derzeit 85 Kinder in fünf Gruppen betreut. Dazu gehört auch die Waldgruppe, die am Ortsrand von Esenhausen ihre Heimat hat.

Fast täglich ist das Elektromobil unterwegs. Die Kinder freuten sich und für die Erzieherinnen sei das bunte Mobil in der täglichen Arbeit eine große Erleichterung, schildert Ramona Rothmund ihre Erfahrungen. Mit der dazu gehörenden Abdeckhaube sitzen die Kleinen auch bei regnerischem Wetter im Trockenen.

Das gespendete Geld stamme aus dem Topf des VR-Gewinnsparens der Volksbank Altshausen, erläuterte deren Vorstand Franz Schmid. So würden in diesem Jahr 55 000 Euro für soziale Projekte, für Vereine und weitere gemeinnützige Aktivitäten im Geschäftsgebiet der Bank zur Verfügung gestellt. Das Motto „Viele Menschen, kleine Beiträge“ zeige im Ergebnis große Wirkung.